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Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукции

Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукцииПо итогам 2019 года предприятия Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) произвели промышленной продукции больше на 16,3%, сельскохозяйственной и продовольственной ― на 16,4%. Об этом сообщает корреспондент в Туркменистане.

Отметим, представители малого и среднего бизнеса Туркменистана вносят весомый вклад в реализацию масштабных государственных программ, из года в год расширяют участие в значимых отраслях национальной экономики: агропромышленном комплексе, текстильной и пищевой промышленности, сфере транспорта и логистике, строительной индустрии, торговли.

Члены Союза в целях наращивания производства экспортной продукции, активно включились в изыскание резервов по производству экспортно-ориентированной продукции.

― За первое полугодие 2019 года экспорт товаров в Туркменистане превысил их импорт. В ходе расширенного заседания Кабинета Министров 5 июля 2019 года президент отметил, что объёмы импорта товаров сократились на 19 %, а экспорта — увеличились на 12 %. Таким образом, доля частного сектора экономики страны в настоящее время составляет 65,4%. Кроме того, частные предприятия способствуют увеличению количества рабочих мест, что, несомненно, благоприятно сказывается на благосостоянии населения страны, ― рассказала главный редактор газеты «Рысгал» Гульджемал Гурбанова.

По словам Гурбановой, Туркменистан имеет прекрасные условия для развития торгово-экономических отношений практически со всеми государствами. Наказы главы государства по изучению конъюнктуры внешних рынков, плодотворному продвижению своей продукции, осваиванию лучшего мирового опыта в сфере международной торговли и увеличения торговых домов за рубежом, расширению географии международного торгово-экономического сотрудничества, представители частного бизнеса приняли как руководство к действию.





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