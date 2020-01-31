Заработная плата сотрудников пенитенциарной службы Армении увеличится

Никол Пашинян 30 января на заседании правительства принял решение о повышении заработной платы служащих пенитенциарной системы министерства юстиции. Об этом сообщили в

Как заявил на совещании премьер-министр, такие меры помогут существенно улучшить условия труда и быта служащих, повысят качество их работы, способствуя тем самым выполнению всех требований пенитенциарной системы.

— Я думаю, что это решение и такие решения говорят о сложной природе нашей политики, потому что мы принимаем закон о борьбе с преступной субкультурой, и когда он вступит в силу, наша правоохранительная система должна быть в новом темпе, и работать над этой проблемой с новым качеством, — сказал Никол Пашинян.

Глава правительства напомнил, что не так давно был проведён ряд конкретных мероприятий, нацеленных на улучшение качества питания для заключенных и осужденных. Ранее сложилась плохая ситуация с использованием продуктов, предоставляемых государством в пенитенциарных учреждениях. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась, что в свою очередь облегчит социальное бремя семей осужденных и задержанных лиц.

На сегодняшний день в пенитенциарной службе минюста ощущается нехватка кадров. Основные причины – низкие зарплаты, высокие риски, и в контексте борьбы с коррупцией эта работа теряет свою привлекательность.

Премьер-министр выразил надежду, что повышение оплаты труда и улучшение условий службы помогут привлечь граждан на работу в эту структуру.