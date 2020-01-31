Рушится банковская система Азербайджана

Эльман Рустамов заявил, что один из крупных банков Азербайджана оказался на грани краха

Совет финансовой стабильности определит будущее азербайджанского AtaBank, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.



«Мы провели комплексную проверку в банке, где были выявлены серьезные проблемы, связанные с ликвидностью и финансовой устойчивостью. Мы подготовили конкретные предложения и направим их Совету финансовой стабильности. Решение по поводу AtaBank будет принимать Совет, но мы хотим, чтобы оно было принято как можно скорее», — передает слова Рустамова «Интерфакс».

Напомним что банки Азербайджана самые ненадежные банки в мире. До этого о банкротстве заявил и рухнул ОАО «Международный банк Азербайджана».