 
  • 19:51 – Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукции 
  • 09:00 – Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом 
  • 16:04 – Рушится банковская система Азербайджана 
  • 23:00 – Баку признан самой грязной и нездоровой столицей в Европе | Numbeo & World Bank Group 
  • 20:22 – Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников 
  • 11:51 – Виновником смерти россиян стал 19-летний азербайджанец 

Рушится банковская система Азербайджана

 
Эльман Рустамов заявил, что один из крупных банков Азербайджана оказался на грани краха
Совет финансовой стабильности определит будущее азербайджанского AtaBank, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

«Мы провели комплексную проверку в банке, где были выявлены серьезные проблемы, связанные с ликвидностью и финансовой устойчивостью. Мы подготовили конкретные предложения и направим их Совету финансовой стабильности. Решение по поводу AtaBank будет принимать Совет, но мы хотим, чтобы оно было принято как можно скорее», — передает слова Рустамова «Интерфакс».
 
Напомним что банки Азербайджана самые ненадежные банки в мире. До этого о банкротстве заявил и рухнул ОАО «Международный банк Азербайджана». 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 26


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Азербайджан упорно продолжает попрошайничать | Нищий Азербайджан
    » Премьер-министр Армении посетил учебно-исследовательский центр ЦБ в Дилижане
    » Стабильность финансовой системы в Армении достигает 97% — Джавадян
    » В Сирии убит командир ИГИЛ из Азербайджана | Террористы Азербайджана
    » ВБ и МВФ оценят стабильность банковской системы Армении – Джавадян
    » МВФ: Банки Армении улучшили показатели
    » "всемогущий" Азербайджан на грани финансового краха
    » Fitch прогнозирует дальнейший кризис азербайджанских банков
    » Глава ЦБ: банковская система Армении — лучшая в регионе
    » Азербайджанские эксперты: Глава Центробанка Э. Рустамов завуалировано анонсировал новую девальвацию нацвалюты – маната
    » Пять советов, как выбрать надежный банк
    » Греческие банки ограничили вывод наличности
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукции

    • 19:51
    • 18
    • 0

    Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил на заседании кабмина экологическую ситуацию в Бишкеке

    • 17:45
    • 17
    • 0

    Минздрав Таджикистана: «Причин для паники из-за коронавируса нет»

    • 16:50
    • 26
    • 0

    Рушится банковская система Азербайджана

    • 16:04
    • 30
    • 0

    Экономическое партнерство Белоруссии и Китая стало крепче

    • 15:41
    • 35
    • 0

    В Армении будет создана платформа гражданского общества

    • 12:46
    • 41
    • 0

    Премьер Украины Гончарук заявил о сохранении низких тарифов ЖКХ

    • 11:53
    • 45
    • 0

    Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром Маминым

    • 10:16
    • 44
    • 0

    Заработная плата сотрудников пенитенциарной службы Армении увеличится

    • 09:43
    • 31
    • 0

    Баку признан самой грязной и нездоровой столицей в Европе | Numbeo & World Bank Group

    • 23:00
    • 93
    • 0

    Звонкая оплеуха Азербайджану и И. Алиеву со стороны Европы | Резолюцию ПАСЕ

    • 21:47
    • 92
    • 0

    Кабмин Украины ужесточит ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

    • 18:47
    • 73
    • 0

    В Баку от коронавируса скончались еще 2 человека | Вирус стремительно распространяется

    • 16:28
    • 109
    • 0

    Узбекистан рассматривает вопросы вступления в Международную федерацию дорог

    • 15:31
    • 96
    • 0

    Таджикистан и Афганистан обсудили укрепление торгово-экономических связей

    • 14:29
    • 91
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56844
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51341
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47581
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42863
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36717
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35359
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 32480
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32352
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30472
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30070
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23306
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23012
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22666
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20232
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18892
    • 0

    Рушится банковская система Азербайджана

    • 16:04
    • 30
    • 0

    Заработная плата сотрудников пенитенциарной службы Армении увеличится

    • 09:43
    • 31
    • 0

    Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукции

    • 19:51
    • 18
    • 0

    Минздрав Таджикистана: «Причин для паники из-за коронавируса нет»

    • 16:50
    • 26
    • 0

    Экономическое партнерство Белоруссии и Китая стало крепче

    • 15:41
    • 35
    • 0

    Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил на заседании кабмина экологическую ситуацию в Бишкеке

    • 17:45
    • 17
    • 0

    В Армении будет создана платформа гражданского общества

    • 12:46
    • 41
    • 0

    Премьер Украины Гончарук заявил о сохранении низких тарифов ЖКХ

    • 11:53
    • 45
    • 0

    Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром Маминым

    • 10:16
    • 44
    • 0

    Баку признан самой грязной и нездоровой столицей в Европе | Numbeo & World Bank Group

    • 23:00
    • 93
    • 0

    Звонкая оплеуха Азербайджану и И. Алиеву со стороны Европы | Резолюцию ПАСЕ

    • 21:47
    • 92
    • 0

    В Баку от коронавируса скончались еще 2 человека | Вирус стремительно распространяется

    • 16:28
    • 109
    • 0

    Президент Казахстана в ОАЭ обсудил ключевые направления сотрудничества

    • 13:12
    • 103
    • 0

    Хаитов: «Конституционная реформа в Туркменистане связана с переходом к двухпалатной системе»

    • 13:34
    • 96
    • 0

    Таджикистан и Афганистан обсудили укрепление торгово-экономических связей

    • 14:29
    • 91
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА