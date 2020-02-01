Добро пожаловать в следующий мировой центр технологий – Армению | Forbes



По его словам, основное оружие страны – это человеческий капитал. Хотя

В то время как Азербайджан , Грузия и Турция объединяются для осуществления крупных инфраструктурных проектов, таких как железная дорога Баку -Тбилиси-Карс, чтобы возродить свою историческую роль сухопутного моста между Востоком и Западом, Армения пошла по другому пути, по пути развития технологий. Об этом в своей статье в Forbes пишет обозреватель Уэйд Шепард.По его словам, основное оружие страны – это человеческий капитал. Хотя Армения уже много лет делает шаги в направлении развития высокотехнологичного сектора, импульс действительно начал накапливаться во время революции 2018 года.

Автор цитирует со-основателя Reddit Алексиса Оганяна, который считает, что последние изменения стали сигналом для молодых людей, «которые смогут сами определить судьбу страны и в какую сторону она движется, и это часть армянского эксперимента, которого на самом деле никогда не было».



Уэйд Шепард подчеркивает, что в настоящее время крупнейшими иностранными инвестициями в Армении являются инвестиции в ИТ компании. Так, в Армении представлены многие из самых влиятельных технологических компаний мира, включая Intel, Microsoft, Google, IBM, Synopsys и Cisco, поскольку технологический сектор страны вырос на 33% в 2018 году и достиг 250 миллионов долларов в год.

Автор подробно останавливается на истории ведущих армянских стартапах, таких как The Crowdfunding Formula, PicsArt, а также лабораториях Армат.

