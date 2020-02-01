Новое Правительство России планирует активную работу с белорусскими коллегами

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 31 января в рамках заседания Евразийского межправительственного совета встретился с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Премьеры обсудили комплекс существующих вопросов в отношениях двух стран. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе совмина Белоруссии.

Глава правительства Белоруссии после встречи сообщил, что данная встреча была предварительным этапом. В ближайшее время в Москве состоится двусторонняя встреча членов правительств РФ и Беларуси, где на повестку будут вынесены все, требующие безотлагательного решения вопросы межгосударственного значения, отметил белорусский премьер.

Встреча в Алматы привнесла много ясности в нынешнюю ситуацию, сложившуюся вокруг торгово-экономического партнерства с Россией, был проанализирован ряд злободневных вопросов, в первую очередь — это взаимодействие в энергетической сфере и вступление Белоруссии в ВТО, подчеркнул Румас.

Российский премьер, комментируя переговоры, выразил мнение, что новое правительство планирует активную работу с белорусскими партнёрами по многим взаимовыгодным экономическим направлениям. В этом году исполнится 21 год соглашению о создании Союзного государства, и пришло время шире раскрыть потенциал договора, необходимо максимально задействовать парламентские рычаги, это придаст новый импульс развитию сотрудничества, заключил Мишустин.