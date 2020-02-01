Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл беседу с премьером России Михаилом Мишустиным

Глава правительства Молдовы Ион Кику 31 января принял участие в расширенном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в городе Алма-ата, на котором провёл беседу со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает

Премьер Молдавии поздравил Мишустина с должностью главы Правительства Российской Федерации и пожелал ему спехов в дальнейшей работе. Также Кику выразил уверенность в том, что взаимоотношения между Россией и Молдовой будут стремительно развиваться.

Глава исполнительной власти России в свою очередь поблагодарил коллегу и заверил в том, что он будет активно поддерживать двустороннее сотрудничество между странами.

В ходе беседы премьеры затронули несколько значимых тем, таких как возможности увеличения экспорта продукции из Молдовы на российский рынок и применение импортных пошлин, а также упрощение доступа на рынки.

Отметим, что для Михаила Мишустина участие в заседании, организованном в Казахстане, стало первой зарубежной поездкой на новом посту.