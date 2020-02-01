 
  • 15:12 – Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB» 
  • 09:00 – Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом 
  • 15:12 – Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB» 
  • 15:12 – Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB» 
  • 20:22 – Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников 
  • 11:51 – Виновником смерти россиян стал 19-летний азербайджанец 

Таджикистан получит от ЕББР $150 млн для строительства дорог

Таджикистан получит от ЕББР $150 млн для строительства дорогТаджикистан получит $150 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для строительства автомобильной дороги, связывающей республику с Кыргызстаном, Казахстаном и Китаем. Об этом 31 января сообщила пресс-служба ЕББР.

Проект обеспечит многочисленные экономические выгоды для жителей Раштской долины. Для более 8000 женщин-предпринимателей, проживающих в этой долине, планируется построить пять торговых площадок. Около 150 женщин пройдут специализированное обучение, направленное на повышение предпринимательских навыков.

― Инвестиции также помогут улучшить практику технического обслуживания дорог в Таджикистане за счёт увеличения финансирования и наращивания институционального потенциала при поддержке ЕБРР, ― говорится в информации.

Вдоль дороги построят инфраструктурные объекты: пешеходные переходы, автобусные остановки и места для отдыха.

Напомним, что в 1993 году в Таджикистане открыли представительство ЕББР. За годы сотрудничества ЕБРР инвестировал более 700 млн евро в 133 проекта в различных секторах экономики Таджикистана.

Ранее сообщалось, что новым управляющим директором ЕББР в странах Центральной Азии стал Андре Куусвек. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 февраля 2020 года.





  •   Просмотров Сегодня: 23


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Молдова и Беларусь обсудили активизацию сотрудничества
    » В Армении планируется построить и отремонтировать в три раза больше дорог, чем при прежней власти
    » ЕББР спрогнозировал рост экономики Узбекистана в 2020 году на 5,8%
    » Армения за I квартал 2019 года получила $44,8 млн. от международных банков
    » Делегация ЕБРР приедет в Армению в марте
    » Ереван надеется на расширение направлений сотрудничества с ЕБРР
    » «Укравтодор» начнет строительство бетонных дорог в 2018 году
    » Президент ЕБРР подтвердил готовность банка продолжить содействие Армении
    » Вице-премьер и глава ЦБ Армении на Кипре обсудили вопросы сотрудничества с ЕБРР
    » США планируют реализовать в Таджикистане крупный энергетический проект
    » Украина в ноябре получит 300 миллионов от ЕБРР на закупку европейского газа
    » Китай изучает проект строительства железной дороги Иран-Армения
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB»

    • 15:12
    • 21
    • 0

    В Армении обсудили меры по предупреждению распространения коронавируса

    • 14:06
    • 35
    • 0

    Зеленский призвал США принять участие в разработке Черноморского шельфа

    • 13:27
    • 33
    • 0

    Таджикистан получит от ЕББР $150 млн для строительства дорог

    • 12:40
    • 25
    • 0

    Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл беседу с премьером России Михаилом Мишустиным

    • 11:36
    • 22
    • 0

    Новое Правительство России планирует активную работу с белорусскими коллегами

    • 10:42
    • 21
    • 0

    Добро пожаловать в следующий мировой центр технологий – Армению | Forbes

    • 10:00
    • 33
    • 0

    Премьеры Казахстана и России подтвердили приверженность действующему стратегическому курсу отношений

    • 20:49
    • 20
    • 0

    Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукции

    • 19:51
    • 87
    • 0

    Глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии в Душанбе

    • 19:40
    • 21
    • 0

    Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил на заседании кабмина экологическую ситуацию в Бишкеке

    • 17:45
    • 68
    • 0

    Минздрав Таджикистана: «Причин для паники из-за коронавируса нет»

    • 16:50
    • 81
    • 0

    Рушится банковская система Азербайджана

    • 16:04
    • 68
    • 0

    Экономическое партнерство Белоруссии и Китая стало крепче

    • 15:41
    • 70
    • 0

    В Армении будет создана платформа гражданского общества

    • 12:46
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56857
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51360
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47587
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42871
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36727
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35368
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 32549
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32366
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30488
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30076
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23316
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23018
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22672
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20244
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18902
    • 0

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB»

    • 15:12
    • 21
    • 0

    Премьеры Казахстана и России подтвердили приверженность действующему стратегическому курсу отношений

    • 20:49
    • 20
    • 0

    Глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии в Душанбе

    • 19:40
    • 21
    • 0

    В Армении обсудили меры по предупреждению распространения коронавируса

    • 14:06
    • 35
    • 0

    Зеленский призвал США принять участие в разработке Черноморского шельфа

    • 13:27
    • 33
    • 0

    Таджикистан получит от ЕББР $150 млн для строительства дорог

    • 12:40
    • 25
    • 0

    Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл беседу с премьером России Михаилом Мишустиным

    • 11:36
    • 22
    • 0

    Новое Правительство России планирует активную работу с белорусскими коллегами

    • 10:42
    • 21
    • 0

    Добро пожаловать в следующий мировой центр технологий – Армению | Forbes

    • 10:00
    • 33
    • 0

    Рушится банковская система Азербайджана

    • 16:04
    • 68
    • 0

    Заработная плата сотрудников пенитенциарной службы Армении увеличится

    • 09:43
    • 59
    • 0

    Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукции

    • 19:51
    • 87
    • 0

    Минздрав Таджикистана: «Причин для паники из-за коронавируса нет»

    • 16:50
    • 81
    • 0

    Экономическое партнерство Белоруссии и Китая стало крепче

    • 15:41
    • 70
    • 0

    Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил на заседании кабмина экологическую ситуацию в Бишкеке

    • 17:45
    • 68
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА