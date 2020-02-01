Таджикистан получит от ЕББР $150 млн для строительства дорог

Таджикистан получит $150 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для строительства автомобильной дороги, связывающей республику с Кыргызстаном, Казахстаном и Китаем. Об этом 31 января сообщила пресс-служба ЕББР

Проект обеспечит многочисленные экономические выгоды для жителей Раштской долины. Для более 8000 женщин-предпринимателей, проживающих в этой долине, планируется построить пять торговых площадок. Около 150 женщин пройдут специализированное обучение, направленное на повышение предпринимательских навыков.

― Инвестиции также помогут улучшить практику технического обслуживания дорог в Таджикистане за счёт увеличения финансирования и наращивания институционального потенциала при поддержке ЕБРР, ― говорится в информации.

Вдоль дороги построят инфраструктурные объекты: пешеходные переходы, автобусные остановки и места для отдыха.

Напомним, что в 1993 году в Таджикистане открыли представительство ЕББР. За годы сотрудничества ЕБРР инвестировал более 700 млн евро в 133 проекта в различных секторах экономики Таджикистана.

Ранее сообщалось, что новым управляющим директором ЕББР в странах Центральной Азии стал Андре Куусвек. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 февраля 2020 года.