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Зеленский призвал США принять участие в разработке Черноморского шельфа

Зеленский призвал США принять участие в разработке Черноморского шельфаРасширение торгового и инвестиционного сотрудничества обсудили 31 января украинский лидер Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майкл Помпео. Президент призвал американскую сторону принять участие в разработке месторождений нефти и газа на Черноморском шельфе, строительстве дорог на территории государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Украины.

Страна, как отметил Зеленский, проявляет интерес к развитию железнодорожного сектора. Министерство инфраструктуры совместно с акционерным обществом «Укрзализныця» начали вести обсуждения относительно приобретения новой партии локомотивов из США, добавил президент Украины.

Глава государства также призвал представителей крупного американского бизнеса принять участие в проектах, ориентированных на строительство дорог, а также добычу нефти и природного газа. Лидер страны отметил, что ожидает участия соответствующих компаний США в тендерах на разработку участков Черноморского шельфа.

В ходе переговоров Зеленский заострил внимание на том, что для металлургического сектора страны очень важен вопрос отмены пошлины на импорт стали из Украины, которая на данный момент составляет 25%.

Глава государства с уверенностью заявил, что 2020 год станет временем значительного укрепления торгового и инвестиционного партнерства между Украиной и США.

Помпео заверил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать делать инвестиции в Украину.





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