В Армении обсудили меры по предупреждению распространения коронавируса

Под руководством вице-премьера Армении Тиграна Авиняна 31 января прошло заседание межведомственной комиссии по контролю за действиями, направленными на упреждение распространения вируса. Об этом сообщили в

Целью заседания комиссии было обсудить сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в мире и определить список первоочередных мер, требующих немедленного осуществления в стране и за рубежом, для защиты граждан.

— Число людей, зараженных коронавирусом, достигло около 10000, в основном в китайском Ухане. Тем не менее, случаи уже были зарегистрированы в США, Канаде, Европейском союзе и на Ближнем Востоке, — сообщил Авинян в начале заседания.

В ходе заседания выступил с докладом министр здравоохранения Арсен Торосян. Министр рассказал о проделанной работе, введённых протоколах для упреждения распространения коронавируса, в том числе о механизме контроля для прибывающих в страну граждан.

Основной проблемой для медиков является диагностика вируса на ранних стадиях. Глава медицинского ведомства сообщил, что для облегчения диагностических мероприятий ведётся интенсивная работа по получению лабораторных данных из других стран.

Заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, в свою очередь, сообщил, что в посольство Армении в Китае обратилось около 600 граждан страны, им оказывается консультационная помощь, осуществляются необходимые действия по вывозу из страны. В настоящее время обсуждается возможность добровольного переселения граждан Армении, проживающих в Хубее.

Комиссия обсудила вопрос приостановки визового режима с Китаем до изменения ситуации с вирусом.