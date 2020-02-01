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В Академии Вооруженных Сил Узбекистана побывала делегация Пакистана

В Академии Вооруженных Сил Узбекистана побывала делегация ПакистанаГруппа представителей военных ведомств Исламской Республики Пакистан во главе с генерал-майором Фидой Хусейном Маликом 31 января посетила Академию Вооруженных Сил Республики (АВС) Республики Узбекистан. Об этом сообщили SNG.Today в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

В начале встречи гости ознакомились с ходом обучения военных курсантов, посетили музей, изучили созданные для курсантов условия жизни и быта.

— Особый интерес гостей вызвал информационно-ресурсный центр академии и специализированный тематический класс Вооруженных Сил ИРП, — пишет источник.

Отметим, в рамках визита представителями военной делегации проведено семинарское занятие с участием профессорско-преподавательского состава Академии на тему: «Информационная безопасность государств и Вооруженных Сил».

В завершении встречи стороны обсудили вопросы по укреплению тесного сотрудничества между двумя Узбекистаном и Пакистаном как в военной, так и в других сферах.

Стоит отметить, военный атташе ИРП активно участвует в совместной работе с представителями Академии по оформлению страноведческих тематических классов.

Добавим, в Узбекистане большое внимание уделяется вопросам модернизации и совершенствования высших военных образовательных учреждений республики.





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