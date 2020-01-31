Глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии в Душанбе

― Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, также рассмотрели вопросы международной и региональной политики, представляющие взаимный интерес, единодушно высказавшись за активизацию партнёрства по всем направлениям, ― отметили в пресс-службе.

Глава таджикского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин 30 января в рамках официального визита в Белград встретился с премьер-министром Сербии Аной Брнабич. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе встречи глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии поучаствовать в конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028», которое пройдёт 18-20 июня 2020 года в Душанбе. Данное мероприятие нацелено на осуществление задач в сфере водных ресурсов и наращивание накопленного опыта и сотрудничества в этой области.

Напомним, инициатива о провозглашении Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» была впервые выдвинута президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе седьмого Всемирного Водного Форума в апреле 2015 года в Корее.

В прошедшей в июне 2018 года конференции участвовали представители более 118 стран и более 40 международных и региональных организаций.