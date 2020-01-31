Премьеры Казахстана и России подтвердили приверженность действующему стратегическому курсу отношений

В ходе встречи премьер Казахстана отметил, что его республика не рассматривает никаких изменений казахстано-российского стратегического курса взаимоотношений, заложенного ранее Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и президентом России Владимиром Путиным. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также считает преемственность основополагающим принципом в динамике развития сотрудничества двух дружественных стран, подчеркнул Мамин.
Во время беседы главы правительств обеих стран подтвердили значимость дальнейшего роста двустороннего взаимодействия в энергетической, оборонной, космической и экологической сферах. Отдельно был обсуждён вопрос, касающийся эффективности Омской программы действий, на пропускных пограничных пунктах.
Россия является основным партнёром Казахстана, в прошлом году товарооборот превысил 17 миллиардов долларов, в республике работают более 10 тысяч компаний с использованием российского капитала.