Премьеры Казахстана и России подтвердили приверженность действующему стратегическому курсу отношений

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 31 января принял председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Премьер РФ прибыл в Казахстан для участия в совещании Евразийского межправительственного совета и форуме Digital Almaty. Мишустин придал символичную знаковость своему первому зарубежному визиту в качестве главы правительства в Казахстан. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

В ходе встречи премьер Казахстана отметил, что его республика не рассматривает никаких изменений казахстано-российского стратегического курса взаимоотношений, заложенного ранее Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и президентом России Владимиром Путиным. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также считает преемственность основополагающим принципом в динамике развития сотрудничества двух дружественных стран, подчеркнул Мамин.

Во время беседы главы правительств обеих стран подтвердили значимость дальнейшего роста двустороннего взаимодействия в энергетической, оборонной, космической и экологической сферах. Отдельно был обсуждён вопрос, касающийся эффективности Омской программы действий, на пропускных пограничных пунктах.

Россия является основным партнёром Казахстана, в прошлом году товарооборот превысил 17 миллиардов долларов, в республике работают более 10 тысяч компаний с использованием российского капитала.