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  • 15:12 – Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB» 
  • 15:12 – Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB» 
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB»

 
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB», которая является одним из лидеров отечественного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.
Генерал-лейтенант Артак Давтян ознакомился с новинками компании и обсудил дальнейшие возможности сотрудничества.

Основатель и директор компании Армен Варданян представил новые модели, которые еще не прошли этап испытаний.
 
Начальнику Генерального штаба также были представлены образцы вооружения другой отечественной компании – «Локатор». Генерал-лейтенант Артак Давтян выслушал предложения представителей компании и обсудил возможные направления сотрудничества.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB»
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB»
 



  Источник:FMG NEWS

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