

Генерал-лейтенант Артак Давтян ознакомился с новинками компании и обсудил дальнейшие возможности сотрудничества.



Основатель и директор компании Армен Варданян представил новые модели, которые еще не прошли этап испытаний.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB», которая является одним из лидеров отечественного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.Генерал-лейтенант Артак Давтян ознакомился с новинками компании и обсудил дальнейшие возможности сотрудничества.Основатель и директор компании Армен Варданян представил новые модели, которые еще не прошли этап испытаний.

Начальнику Генерального штаба также были представлены образцы вооружения другой отечественной компании – «Локатор». Генерал-лейтенант Артак Давтян выслушал предложения представителей компании и обсудил возможные направления сотрудничества.









