Полный самолет зараженных коронавирусом азербайджанцев доставили в Турцию

Эвакуированные из Китая в Турцию граждане Азербайджана срочно госпитализированы в закрытую клинику.

Граждане Азербайджана, эвакуированные из китайского города Ухань, где бушует эпидемия короновируса, и привезенные в Турцию, уже госпитализированы.

Как передает Report, для граждан Азербайджана, которые будут содержаться под карантином, выделены отдельные комнаты.

Они будут использовать одноразовые инструменты и оборудование во время своего пребывания здесь.

Отмечается, что у лиц, находящихся под карантином, каждые три дня будут брать необходимые анализы, чтобы узнать как протекает заболевание.

Как стало известно Азербайджан отказался принимать своих больных граждан в свои больницы, поэтому Турция их госпитализировало в свою спец больницу.

Напомним что уже два человека умерли в Азербайджане от коронавируса и сотни заражены этой болезнью. Баку как всегда пытается скрыть этот факт, чтобы не портить себе репутацию но факт остается фактом. И сегодня неизвестно сколько тысяч носителей вируса находиться рядом с вами например в метро, транспорте или просто на улицах Баку

По материалам СМИ



