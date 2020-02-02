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Полный самолет зараженных коронавирусом азербайджанцев доставили в Турцию

Эвакуированные из Китая в Турцию граждане Азербайджана срочно госпитализированы в закрытую клинику. 
Граждане Азербайджана, эвакуированные из китайского города Ухань, где бушует эпидемия короновируса, и привезенные в Турцию, уже госпитализированы.
Как передает Report, для граждан Азербайджана, которые будут содержаться под карантином, выделены отдельные комнаты.
Они будут использовать одноразовые инструменты и оборудование во время своего пребывания здесь.
Отмечается, что у лиц, находящихся под карантином, каждые три дня будут брать необходимые анализы, чтобы узнать как протекает заболевание. 
 
Как стало известно Азербайджан отказался принимать своих больных граждан в свои больницы, поэтому Турция их госпитализировало в свою спец больницу.
 
Напомним что уже два человека умерли в Азербайджане от коронавируса и сотни заражены этой болезнью. Баку как всегда пытается скрыть этот факт, чтобы не портить себе репутацию но факт остается фактом. И сегодня неизвестно сколько тысяч носителей вируса находиться рядом с вами например в метро, транспорте или просто на улицах Баку
 
По материалам СМИ



  Источник:FMG NEWS

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