Полный самолет зараженных коронавирусом азербайджанцев доставили в Турцию

Эвакуированные из Китая в Турцию граждане Азербайджана срочно госпитализированы в закрытую клинику.
Граждане Азербайджана, эвакуированные из китайского города Ухань, где бушует эпидемия короновируса, и привезенные в Турцию, уже госпитализированы.
Как передает Report, для граждан Азербайджана, которые будут содержаться под карантином, выделены отдельные комнаты.
Они будут использовать одноразовые инструменты и оборудование во время своего пребывания здесь.
Отмечается, что у лиц, находящихся под карантином, каждые три дня будут брать необходимые анализы, чтобы узнать как протекает заболевание.
Как стало известно Азербайджан
отказался принимать своих больных граждан в свои больницы, поэтому Турция их госпитализировало в свою спец больницу.
Напомним что уже два человека умерли в Азербайджане от коронавируса и сотни заражены этой болезнью. Баку
как всегда пытается скрыть этот факт, чтобы не портить себе репутацию но факт остается фактом. И сегодня неизвестно сколько тысяч носителей вируса находиться рядом с вами например в метро, транспорте или просто на улицах Баку
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По материалам СМИ