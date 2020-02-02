В Казахстане прошёл международный IT форум «Digital Almaty»

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 31 января принял участие в международном форуме «Digital Almaty», в котором также приняли участие гости Казахстана, премьеры стран-участников заседания Евразийского межправсовета. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Выступая на площадке форума премьер Мамин, отметил, что доходность от применения искусственного интеллекта в мире растёт с каждым годом. В Казахстане эти технологии в экономическом ракурсе могут достичь суммарного оборота — 25 миллиардов долларов в год, цифровые технологии особенно востребованы в сервисной сфере и в горнодобывающей промышленности, отметил премьер.

Обращаясь к высоким гостям конференции премьер Казахстана, предложил создать благоприятный климат в рамках ЕАЭС, для сотрудничества по развитию и внедрению высоких технологий в странах ЕАЭС. В условиях развития современного мира, необходимо разработать единые стандарты и правила в сфере обмена и интеграционных процессов в развитии научно-технологической деятельности, подчеркнул премьер.

Также здесь состоялась церемония награждения премиями победителей конкурса «Digital Almaty Awards», призы победителям — специалистам по IT технологиям вручили главы правительств, принимавших участие в форуме. После награждения участники форума ознакомились с выставкой стартап проектов.