В Казахстане прошёл международный IT форум «Digital Almaty»

Выступая на площадке форума премьер Мамин, отметил, что доходность от применения искусственного интеллекта в мире растёт с каждым годом. В Казахстане эти технологии в экономическом ракурсе могут достичь суммарного оборота — 25 миллиардов долларов в год, цифровые технологии особенно востребованы в сервисной сфере и в горнодобывающей промышленности, отметил премьер.
Обращаясь к высоким гостям конференции премьер Казахстана, предложил создать благоприятный климат в рамках ЕАЭС, для сотрудничества по развитию и внедрению высоких технологий в странах ЕАЭС. В условиях развития современного мира, необходимо разработать единые стандарты и правила в сфере обмена и интеграционных процессов в развитии научно-технологической деятельности, подчеркнул премьер.
Также здесь состоялась церемония награждения премиями победителей конкурса «Digital Almaty Awards», призы победителям — специалистам по IT технологиям вручили главы правительств, принимавших участие в форуме. После награждения участники форума ознакомились с выставкой стартап проектов.