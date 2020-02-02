 
  • 21:18 – Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Премьер-министром Молдовы Ионом Кику 
  • 09:00 – Президент Армен Саркисян встретился с Махмудом Аббасом 
  • 15:12 – Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB» 
  • 13:00 – Полный самолет зараженных коронавирусом азербайджанцев доставили в Турцию 
  • 20:22 – Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников 
  • 11:51 – Виновником смерти россиян стал 19-летний азербайджанец 

В Казахстане прошёл международный IT форум «Digital Almaty»

В Казахстане прошёл международный IT форум «Digital Almaty»
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 31 января принял участие в международном форуме «Digital Almaty», в котором также приняли участие гости Казахстана, премьеры стран-участников заседания Евразийского межправсовета. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Выступая на площадке форума премьер Мамин, отметил, что доходность от применения искусственного интеллекта в мире растёт с каждым годом. В Казахстане эти технологии в экономическом ракурсе могут достичь суммарного оборота — 25 миллиардов долларов в год, цифровые технологии особенно востребованы в сервисной сфере и в горнодобывающей промышленности, отметил премьер.

Обращаясь к высоким гостям конференции премьер Казахстана, предложил создать благоприятный климат в рамках ЕАЭС, для сотрудничества по развитию и внедрению высоких технологий в странах ЕАЭС. В условиях развития современного мира, необходимо разработать единые стандарты и правила в сфере обмена и интеграционных процессов в развитии научно-технологической деятельности, подчеркнул премьер.

Также здесь состоялась церемония награждения премиями победителей конкурса «Digital Almaty Awards», призы победителям — специалистам по IT технологиям вручили главы правительств, принимавших участие в форуме. После награждения участники форума ознакомились с выставкой стартап проектов.





  •   Просмотров Сегодня: 67


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьеры Казахстана и России подтвердили приверженность действующему стратегическому курсу отношений
    » Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром Маминым
    » В Казахстане проведут второй Международный форум энергосбережения
    » В Казахстане проведут второй Международный форум энергосбережения
    » Пашинян посетит Сингапур и сделает все для прогресса в сотрудничестве с ЕАЭС
    » Премьер-министр Армении прибыл в Казахстан – он встретится и с Назарбаевым
    » Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Казахстан
    » Участие Пашиняна повысило эффективность заседания межправсовета ЕАЭС – премьер Беларуси
    » «Евразийская неделя»: в Армению съедутся тысячи бизнесменов из разных стран
    » В Бишкеке премьеры стран ЕАЭС обсудят межгосударственную кооперацию
    » Ежегодный экономический форум «ЕАЭС-Армения сотрудничество» пройдет в Армении
    » Ушел из жизни экс-премьер Казахстана Нурлан Балгимбаев
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Премьер-министром Молдовы Ионом Кику

    • 21:18
    • 14
    • 0

    Энергосеть Туркменистана станет кольцевой

    • 19:37
    • 21
    • 0

    Президент Туркменистана подписал документы, нацеленные на совершенствование энергетической отрасли

    • 17:00
    • 33
    • 0

    Узбекистан принял делегацию международной коалиции Cotton Campaign

    • 14:18
    • 43
    • 0

    Полный самолет зараженных коронавирусом азербайджанцев доставили в Турцию

    • 13:00
    • 60
    • 0

    В Казахстане прошёл международный IT форум «Digital Almaty»

    • 12:45
    • 68
    • 0

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB»

    • 15:12
    • 79
    • 0

    В Армении обсудили меры по предупреждению распространения коронавируса

    • 14:06
    • 93
    • 0

    Зеленский призвал США принять участие в разработке Черноморского шельфа

    • 13:27
    • 91
    • 0

    Таджикистан получит от ЕББР $150 млн для строительства дорог

    • 12:40
    • 89
    • 0

    Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл беседу с премьером России Михаилом Мишустиным

    • 11:36
    • 81
    • 0

    Новое Правительство России планирует активную работу с белорусскими коллегами

    • 10:42
    • 105
    • 0

    Добро пожаловать в следующий мировой центр технологий – Армению | Forbes

    • 10:00
    • 90
    • 0

    Премьеры Казахстана и России подтвердили приверженность действующему стратегическому курсу отношений

    • 20:49
    • 74
    • 0

    Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукции

    • 19:51
    • 136
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56874
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51386
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47598
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42885
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36741
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35381
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 32650
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32383
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30520
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30091
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23333
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23029
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22688
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20268
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18923
    • 0

    Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Премьер-министром Молдовы Ионом Кику

    • 21:18
    • 14
    • 0

    Энергосеть Туркменистана станет кольцевой

    • 19:37
    • 21
    • 0

    Президент Туркменистана подписал документы, нацеленные на совершенствование энергетической отрасли

    • 17:00
    • 33
    • 0

    Узбекистан принял делегацию международной коалиции Cotton Campaign

    • 14:18
    • 43
    • 0

    В Казахстане прошёл международный IT форум «Digital Almaty»

    • 12:45
    • 68
    • 0

    Полный самолет зараженных коронавирусом азербайджанцев доставили в Турцию

    • 13:00
    • 60
    • 0

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB»

    • 15:12
    • 79
    • 0

    Премьеры Казахстана и России подтвердили приверженность действующему стратегическому курсу отношений

    • 20:49
    • 74
    • 0

    Глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии в Душанбе

    • 19:40
    • 91
    • 0

    В Армении обсудили меры по предупреждению распространения коронавируса

    • 14:06
    • 93
    • 0

    Зеленский призвал США принять участие в разработке Черноморского шельфа

    • 13:27
    • 91
    • 0

    Таджикистан получит от ЕББР $150 млн для строительства дорог

    • 12:40
    • 89
    • 0

    Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл беседу с премьером России Михаилом Мишустиным

    • 11:36
    • 81
    • 0

    Новое Правительство России планирует активную работу с белорусскими коллегами

    • 10:42
    • 105
    • 0

    Добро пожаловать в следующий мировой центр технологий – Армению | Forbes

    • 10:00
    • 90
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА