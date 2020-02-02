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Узбекистан принял делегацию международной коалиции Cotton Campaign

Узбекистан принял делегацию международной коалиции Cotton CampaignВ Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 31 января приняли делегацию международной коалиции Cotton Campaign. Стороны обсудили вопросы принудительного и детского труда, а также обеспечение прав человека в республике. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

В делегацию вошли представители неправительственных организаций и программ: «Сеть ответственных закупщиков», «Узбекско-германский форум по правам человека», Human Rights Watch, «Центр солидарности» и «Мониторинговая миссия по трудовым правам в Центральной Азии».

На повестку были вынесены вопросы налаживания дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Соучредитель международной коалиции Cotton Campaign Беннет Фриман особо отметил реформы, осуществляемые в Узбекистане, в частности, в сфере предотвращения принудительного и детского труда.

В завершении встречи участники отметили, о необходимости продолжения деятельности по искоренению принудительного труда и обеспечению прав граждан в республике.

Добавим, рабочая группа будет находиться в стране до 6 февраля. В рамках визита члены коалиции проведут встречи с руководством министерств труда, сельского хозяйства, юстиции, инвестиций и внешней торговли страны, ассоциации «Узтекстильпром», Конфедерации работодателей и Федерации профсоюзов.





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