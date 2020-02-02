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Президент Туркменистана подписал документы, нацеленные на совершенствование энергетической отрасли

Президент Туркменистана подписал документы, нацеленные на совершенствование энергетической отраслиЗаседание Кабинета Министров Туркменистана состоялось  31 января 2020 года. В рамках заседания Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал ряд важных документов, призванных раскрыть энергетическую мощь страны. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.

Глава государства подписал Постановление, согласно которому Государственный концерн «Türkmengaz» заключит с малазийской компанией «Serba Dinamik Sdn.Bhd» контракт на закупку необходимого оборудования для строительства туркменского участка газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», включая комплект оборудования для газоизмерительной станции.

Согласно другому Постановлению, Государственная электроэнергетическая корпорация «Türkmenenergo» Министерства энергетики Туркменистана заключит контракты с зарубежными компаниями для приобретения необходимого оборудования, материалов и автотехники для строительства высоковольтных линий электропередачи и станций «Ахал – Балкан» и «Балкан – Дашогуз». В соответствии с документом турецкая компания «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.» осуществит необходимое проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию систем телемеханики, коммуникаций и программное обеспечение для линий электропередачи.

Данные документы призваны способствовать дальнейшему раскрытию энергетического потенциала Туркменистана, а также выведению данных ресурсов на международные рынки. 





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