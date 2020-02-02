Энергосеть Туркменистана станет кольцевой

Энергетическая система Туркменистана станет кольцевой. Лидер страны31 января на заседании правительства по видеоконференцсвязи подписал постановление, разрешив Министерству энергетики закупку за рубежом оборудования, техники и технологий для строительства линий электропередачи (ЛЭП) Ахал-Балкан и Балкан-Дашогуз, сообщает интернет-издание «Туркменистан сегодня»

О технических параметрах проектов двух ЛЭП рассказал в своём выступлении вице-премьер Чарымырат Пурчеков. По его словам, от Ахала до Балкана — регионов страны — планируется прокладка двухцепной ЛЭП напряжением 220кВ протяжённостью 450 км, а также от Дашогуза до Балкана — ЛЭП напряжением 500кВ.

— Вдоль маршрута ЛЭП будут построены четыре электростанции: две напряжением по 500кВ и две — по 220кВ, — добавил зампред правительства.

Заявленные цели проектов — увеличение выработки и экспорта электроэнергии, а также бесперебойное обеспечение энергией регионов.

Проектно-сметную документацию ЛЭП по заказу корпорации «Туркменэнерго» подготовил институт «Туркменэнергопроект», а подрядчиком строительства станет концерн «Туркменэнергострой».

Напомним, Азиатский банк развития в 2018 году обнародовал бизнес-план работы в Туркменистане на 2018-2019 годы, где предусмотрено выделение стране кредита на $950 млн.