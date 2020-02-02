Энергосеть Туркменистана станет кольцевой

О технических параметрах проектов двух ЛЭП рассказал в своём выступлении вице-премьер Чарымырат Пурчеков. По его словам, от Ахала до Балкана — регионов страны — планируется прокладка двухцепной ЛЭП напряжением 220кВ протяжённостью 450 км, а также от Дашогуза до Балкана — ЛЭП напряжением 500кВ.
— Вдоль маршрута ЛЭП будут построены четыре электростанции: две напряжением по 500кВ и две — по 220кВ, — добавил зампред правительства.
Заявленные цели проектов — увеличение выработки и экспорта электроэнергии, а также бесперебойное обеспечение энергией регионов.
Проектно-сметную документацию ЛЭП по заказу корпорации «Туркменэнерго» подготовил институт «Туркменэнергопроект», а подрядчиком строительства станет концерн «Туркменэнергострой».
Напомним, Азиатский банк развития в 2018 году обнародовал бизнес-план работы в Туркменистане на 2018-2019 годы, где предусмотрено выделение стране кредита на $950 млн.