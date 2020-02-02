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Энергосеть Туркменистана станет кольцевой

Энергосеть Туркменистана станет кольцевойЭнергетическая система Туркменистана станет кольцевой. Лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов 31 января на заседании правительства по видеоконференцсвязи подписал постановление, разрешив Министерству энергетики закупку за рубежом оборудования, техники и технологий для строительства линий электропередачи (ЛЭП) Ахал-Балкан и Балкан-Дашогуз, сообщает интернет-издание «Туркменистан сегодня».

О технических параметрах проектов двух ЛЭП рассказал в своём выступлении вице-премьер Чарымырат Пурчеков. По его словам, от Ахала до Балкана — регионов страны — планируется прокладка двухцепной ЛЭП напряжением 220кВ протяжённостью 450 км, а также от Дашогуза до Балкана — ЛЭП напряжением 500кВ.

— Вдоль маршрута ЛЭП будут построены четыре электростанции: две напряжением по 500кВ и две — по 220кВ, — добавил зампред правительства.

Заявленные цели проектов — увеличение выработки и экспорта электроэнергии, а также бесперебойное обеспечение энергией регионов.

Проектно-сметную документацию ЛЭП по заказу корпорации «Туркменэнерго» подготовил институт «Туркменэнергопроект», а подрядчиком строительства станет концерн «Туркменэнергострой».

Напомним, Азиатский банк развития в 2018 году обнародовал бизнес-план работы в Туркменистане на 2018-2019 годы, где предусмотрено выделение стране кредита на $950 млн.





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