Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Премьер-министром Молдовы Ионом Кику

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 31 января встретился с премьер-министром Молдовы Ионом Кику в рамках Евразийского межправительственного саммита в казахстанском городе Алматы. Об этом сообщили в

Премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что Киргизию и Молдову связывают давние партнерские отношения и сегодняшние реалии по созданию демократического общества и парламентских государств.

— Киргизия намерена наращивать плодотворные и дружеские связи с Молдовой во многих сферах, в том числе путем многосторонних контактов в рамках международных организаций и на региональном уровне, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, выразив удовлетворенность от возобновления отношений.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что активация деятельности правительственных комиссий по торговым, научным и культурным связям будет содействовать использованию всех возможностей для наращивания отношений.

Премьер-министр Киргизии сказал, что в рамках укрепления экономических связей между Киргизией и Молдовой считает перспективным организацию инвест-форумов и реализацию совместных бизнес-проектов.

Делегация Киргизии инициировала укрепление тесного сотрудничества в областях науки, образования, туризма, информации, спорта и молодежной политики между двумя странами.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил удовлетворение от состоявшихся переговоров и обмена мнениями по вопросам дружественных взаимоотношений.