Трапезников: «Туркменистан развивает производство стройматериалов»

— Эта отрасль стремительно развивается за счёт значительных инвестиционных вложений. Так, по сравнению с 2007 годом в 2012 году размер ежегодных инвестиций в неё вырос в 4 раза, а в 2019-м — до 11 раз, — цитирует эксперта издание.
Так, интенсивно строятся новые и модернизируются имеющиеся профильные предприятия. Туркменские производители расширяют ассортимент и повышают качество выпускаемых стройматериалов. За счёт этих мер сокращается их завоз извне и растут экспортные поставки, утверждает учёный.
Трапезников считает, что для дальнейшего улучшения качества и наращивания объёма производимых стройтоваров целесообразно: ускоренно внедрять в отрасль цифровые технологии, строить новые производственные мощности с использованием инноваций и передового опыта, с помощью господдержки поощрять малый и средний бизнес в регионах на создание большего количества предприятий, чаще создавать совместные с известными иностранными компаниями профильные предприятия.
На развитии отрасли положительно скажется расширение сотрудничества с учёными Академии наук Туркменистана в сферах переработки местного сырья, совершенствования технологий производства и создания новых видов стройматериалов, а также укрепление кадрового потенциала в партнёрстве с ведущими зарубежными вузами, подытожил экономический эксперт.