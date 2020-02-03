Трапезников: «Туркменистан развивает производство стройматериалов»

— Эта отрасль стремительно развивается за счёт значительных инвестиционных вложений. Так, по сравнению с 2007 годом в 2012 году размер ежегодных инвестиций в неё вырос в 4 раза, а в 2019-м — до 11 раз, — цитирует эксперта издание.

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/1580726340_trapeznikov-turkmenistan-razvivaet-proizvodstvo-strojmaterialov.jpg[/img]В Туркменистане динамичными темпами развивается строительство промышленной и социальной инфраструктуры. Выполнение в стране государственных программ импортозамещения и увеличения экспорта местной продукции превратило производство строительных материалов в основную отрасль туркменской стройиндустрии. Об этом отметил 3 февраля экономический обозреватель по Туркменистану Валентин Трапезников, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ»

Так, интенсивно строятся новые и модернизируются имеющиеся профильные предприятия. Туркменские производители расширяют ассортимент и повышают качество выпускаемых стройматериалов. За счёт этих мер сокращается их завоз извне и растут экспортные поставки, утверждает учёный.

Трапезников считает, что для дальнейшего улучшения качества и наращивания объёма производимых стройтоваров целесообразно: ускоренно внедрять в отрасль цифровые технологии, строить новые производственные мощности с использованием инноваций и передового опыта, с помощью господдержки поощрять малый и средний бизнес в регионах на создание большего количества предприятий, чаще создавать совместные с известными иностранными компаниями профильные предприятия.

На развитии отрасли положительно скажется расширение сотрудничества с учёными Академии наук Туркменистана в сферах переработки местного сырья, совершенствования технологий производства и создания новых видов стройматериалов, а также укрепление кадрового потенциала в партнёрстве с ведущими зарубежными вузами, подытожил экономический эксперт.