Улучшение отношений с Британией допустил российский сенатор Константин Косачев

Парламентарий отметил, что выстраивать отношения проще с суверенным государством, которое в проводимом внешнеполитическом курсе руководствуется, в первую очередь, собственными интересами. Возможно, теперь Лондон будет меньше обращать внимание на Польшу и прибалтийские страны, которые подвержены русофобии.
Константин Косачев не согласен, что выйдя из ЕС, Великобритания ужесточит политику в отношении России, хоть и считается ярым критиком Москвы в период членства в Евросоюзе. По его мнению, есть моменты, которые могут быть переосмыслены британскими властями.
Политик подчеркнул, что своим выходом из интеграционной структуры Лондон создал опасный прецедент, показав, что был сделан выбор между ЕС и независимостью – желанием реализовать свое право самостоятельно распоряжаться судьбой государства.