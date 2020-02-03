Улучшение отношений с Британией допустил российский сенатор Константин Косачев

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/1580717963_konstantin-kosachev.jpg[/img]Отношения между Россией и Великобританией могут улучшиться в перспективе после того, как островное государство вышло из Евросоюза. Такое мнение озвучил 1 февраля российский сенатор. Он допустил, что уровень взаимодействия двух государств может быть даже лучше, чем между РФ и США, ЕС, пишет ТАСС

Парламентарий отметил, что выстраивать отношения проще с суверенным государством, которое в проводимом внешнеполитическом курсе руководствуется, в первую очередь, собственными интересами. Возможно, теперь Лондон будет меньше обращать внимание на Польшу и прибалтийские страны, которые подвержены русофобии.

Константин Косачев не согласен, что выйдя из ЕС, Великобритания ужесточит политику в отношении России, хоть и считается ярым критиком Москвы в период членства в Евросоюзе. По его мнению, есть моменты, которые могут быть переосмыслены британскими властями.

Политик подчеркнул, что своим выходом из интеграционной структуры Лондон создал опасный прецедент, показав, что был сделан выбор между ЕС и независимостью – желанием реализовать свое право самостоятельно распоряжаться судьбой государства.