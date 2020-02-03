Вице-премьер Тигран Авинян принял посла Китая в Армении Тиана Эрлуна

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/thumbs/1580716085_vice-premer-tigran-avinjan-prinjal-posla-kitaja-v-armenii-tiana-jerluna.jpg[/img]Заместитель премьер-министра Армении Тигран Авинян 1 февраля провёл встречу с послом Китая в Армении Тианом Эрлуном. Собеседники обменялись информацией об эпидемиологической ситуации с новым штаммом коронавируса и проводимым мероприятиям. Об этом FMG.NEWS сообщили в

Посол Китайской Народной Республики сообщил о ситуации с распространением вируса в его стране, а также передал имеющиеся у него актуальные данные.

Тиан Эрлун отметил, что ситуация сложилась сложная, но находится под пристальным контролем руководства страны и на её решение направлены необходимые силы и средства. Благодаря консолидации усилий положение дел остаётся стабильным, контролируемым и в недельный срок ожидаются улучшения.

Китай тесно сотрудничает с зарубежными партнёрами в вопросах разработки протоколов диагностики вируса и вакцины против него.

Вице-премьер-министр Армении поделился с собеседником данными по проводимой в Армении профилактической работе, отметив, что лично возглавил межведомственный комитет.

Тигран Авинян подчеркнул, что высоко оценивает предпринимаемые Китаем меры по борьбе с вирусом, и выразил надежду на скорое улучшение дел. Вице-премьер добавил, что Армения готова предоставить любую необходимую помощь.