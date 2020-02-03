Вице-премьер Тигран Авинян принял посла Китая в Армении Тиана Эрлуна

Посол Китайской Народной Республики сообщил о ситуации с распространением вируса в его стране, а также передал имеющиеся у него актуальные данные.
Тиан Эрлун отметил, что ситуация сложилась сложная, но находится под пристальным контролем руководства страны и на её решение направлены необходимые силы и средства. Благодаря консолидации усилий положение дел остаётся стабильным, контролируемым и в недельный срок ожидаются улучшения.
Китай тесно сотрудничает с зарубежными партнёрами в вопросах разработки протоколов диагностики вируса и вакцины против него.
Вице-премьер-министр Армении поделился с собеседником данными по проводимой в Армении профилактической работе, отметив, что лично возглавил межведомственный комитет.
Тигран Авинян подчеркнул, что высоко оценивает предпринимаемые Китаем меры по борьбе с вирусом, и выразил надежду на скорое улучшение дел. Вице-премьер добавил, что Армения готова предоставить любую необходимую помощь.