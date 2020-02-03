Украинцы не смогут пересекать границу с Россией без загранпаспортов

Лица, которые уже пересекли границу по внутренним паспортам или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по данным документам.
Соответствующие реформы направлены на повышение качества контроля на пограничных пунктах. Также это позволит уменьшить количество случаев нелегальных вывозов детей. Проблема обусловлена отсутствием идентификационных фотографий на свидетельствах о рождении. По этой причине сотрудникам пограничных служб трудно установить принадлежность документа ребенку.
По данным ГПСУ, с внутренним паспортом легче обмануть погранслужбу путем замены фотографии. Так, в прошлом году пограничники обнаружили и предотвратили 502 попытки незаконного пересечения границы с использованием фальшивых документов. При этом отмечается, что 73 из 89 поддельных документов, использованных при пересечении украинско-российской границы, были внутренними паспортами.
Использование загранпаспортов ускорит процесс считывания информации, так как по сравнению с проверкой внутренних паспортов в этом случае данные анализируются и фиксируются специальными электронными устройствами.