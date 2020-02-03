Украинцы не смогут пересекать границу с Россией без загранпаспортов

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/1580711459_sng_today.jpg[/img]Украинские граждане с 1 марта 2020 года смогут пересекать российско-украинскую границу только по заграничным паспортам. Данные изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Лица, которые уже пересекли границу по внутренним паспортам или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по данным документам.

Соответствующие реформы направлены на повышение качества контроля на пограничных пунктах. Также это позволит уменьшить количество случаев нелегальных вывозов детей. Проблема обусловлена отсутствием идентификационных фотографий на свидетельствах о рождении. По этой причине сотрудникам пограничных служб трудно установить принадлежность документа ребенку.

По данным ГПСУ, с внутренним паспортом легче обмануть погранслужбу путем замены фотографии. Так, в прошлом году пограничники обнаружили и предотвратили 502 попытки незаконного пересечения границы с использованием фальшивых документов. При этом отмечается, что 73 из 89 поддельных документов, использованных при пересечении украинско-российской границы, были внутренними паспортами.

Использование загранпаспортов ускорит процесс считывания информации, так как по сравнению с проверкой внутренних паспортов в этом случае данные анализируются и фиксируются специальными электронными устройствами.