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США ждут от Белоруссии наращивания конструктивного сотрудничества

[img]https://FMG.NEWS/uploads/posts/2020-02/1580711200_lukashenko-2.jpg[/img]Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 февраля принял госсекретаря США Майкла Помпео. В ходе встречи были обсуждены вопросы перспективы сотрудничества, а также совместной работы в сфере безопасности и противодействия терроризму. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Глава государства, приветствуя американского политика, отметил, что Помпео считается «конструктором» нынешнего политического курса Америки и, несмотря на недопонимание, которое имело место в истории отношений Белоруссии и США, все-таки прибыл в Минск. Лукашенко подчеркнул, что теперь госсекретарь сможет наглядно убедиться в том, какая Беларусь на самом деле, какие здесь люди, какие тут «демократия и диктатура». Президент заявил, что Республика Беларусь - мирная страна с миролюбивым народом, отдавшая каждого третьего белоруса войне 1941–1945 годов против фашизма.

Белорусский лидер сообщил американскому гостю, что многие СМИ накануне его визита неоднозначно оценивали белорусско-американские отношения, все обставлялось так, будто встреча проходит впервые и собеседники не знают друг друга. Лукашенко напомнил, что во времена, когда Помпео, занимал пост руководителя ЦРУ, по линии спецслужб проводились совместные оперативные мероприятия по борьбе с терроризмом и задержанию преступников, провозивших через границу ядерные вещества.

Далее, тематикой диалога политиков стали вопросы сохранения безопасности в регионе и в мире. Госсекретарь раскрыл позицию США, отметив, что в его стране ждут наращивания сотрудничества с Белоруссией, при этом, не устанавливая выбора с кем стране лучше развивать отношения. Также американский гость сообщил о намерении США в скором времени назначить посла. После, переговоры продолжились в формате «один на один» в личном кабинете главы белорусского государства.

Напомним, что последний визит госсекретаря США в Белоруссию проходил в 1994 году.





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