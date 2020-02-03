Ильясов: Частные компании в Туркменистане полностью соблюдают экологические нормы

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/thumbs/1580711488_v-turkmenistane-amerikanskaja-kompanija-sobljudaet-normy-ohrany-okruzhajuschej-sredy.jpg[/img]При строительстве объектов нефтегазового комплекса компания Westport Trading Europe Limited (WTL) учитывает приоритеты природоохранной деятельности. В неё входят обезвреживание, утилизация вредных отходов путём создания разного рода природоохранных объектов ― сооружений по очистке промышленных и бытовых сточных вод, газопылеулавливающего оборудования, утилизационных установок мусороперерабатывающих заводов, глубокую переработку отходов, замены энерго- и ресурсоёмкого оборудования, обеспечение внешнего и внутреннего контроля, разработка ресурсосберегающих и малоотходных технологий производства. Этот путь наша компания считает наиболее эффективным и экономичным, рассказал 2 февраля доктор технических наук, директор филиала компании WTL в Туркменистане Аллаберды Ильясов, передаёт онлайн-радио «Голос СНГ»

По словам специалиста, в настоящее время количество отходов, производимых людьми, растёт ежегодно. По данным всемирного банка, в 2010 году в мире производилось 3,5 млн тонн твёрдых бытовых отходов в сутки, а к 2025 году эта цифра должна превысить 6 млн тонн. Только одних городских отходов на данный момент достаточно, чтобы ежедневно выстраивать линию из мусоровозов длиной в 5 тыс. километров.

― На сегодняшний день современный человек потребляет в разы больше, нежели его предки. Каждый год объёмы потребления возрастают, а вместе с ними растёт и количество отходов. В настоящее время проблема загрязнения является не просто трудностью, это уже экологическая катастрофа глобального характера, которую необходимо срочно решать. Часть стран уже предприняли определённые шаги после осознания всей опасности загрязнения бытовыми отходами, но в большинстве государств мира, к сожалению, ситуация не меняется, ― сказал Ильясов.

Отметим, по прогнозам экспертов всемирного банка, к 2100 году растущее городское население планеты будет производить в три раза больше отходов по сравнению с сегодняшним уровнем.

― Мировые расходы, связанные со сбором, вывозом, обезвреживанием и размещением отходов, в 2010 году составляли $205 млрд в год, а к 2025 году составят уже 375 млрд. Однако растущее количество мусора может рассматриваться не только как трудноразрешимая проблема. Согласно ежегодному отчёту Международной ассоциации по твёрдым отходам (ISWA) 2018 года, отходы в ближайшем будущем должны стать решением проблемы недостатка ресурсов в мире. В цивилизованных странах переработка бытового мусора превращается в прибыльный бизнес: он используется для изготовления вторичного сырья, из полученных материалов изготавливают стройматериалы и самые разнообразные бытовые предметы. Объёмы мирового мусорного рынка уже достигают $120 млрд ежегодно, совершенствуются технологии и возводятся новые перерабатывающие предприятия, ― подчеркнул эксперт.

Добавим, действующее экологическое законодательство Туркменистана нацелено на сохранение природных богатств на основе экономических и экологических критериев, при приоритете сохранения здоровья всей экосистемы в целом. Качественное оздоровление экологии в стране стало результатом масштабной системы предпринимаемых на государственном уровне природоохранных мероприятий. Поэтому важно и далее уделять пристальное внимание экологическим аспектам законодательства, его дальнейшему совершенствованию и согласованности с экономическими критериями развития местного производства.