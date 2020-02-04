В Туркменистане в 2020 году высадят 10 млн саженцев

Согласно документу, туркменские министерства и ведомства, а также хякимлик (мэрия) Ашхабада должны организовать посадку 5 млн саженцев. Для озеленительной акции выбрана территория между этрапом Ак бугдай и Бахерденским этрапом Ахалского велаята.
Посадка ещё 5 млн саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда возложена на хякимлики велаятов на территории регионов.
— Проведение общенациональных ёваров [субботников] в весенне-осенний период в рамках озеленительных кампаний в Туркменистане превратилось в добрую традицию. За годы независимости в предгорье Копетдага выросли многокилометровые рукотворные леса. В этрапе Ак бугдай между Анау и селом Гяверс появились целые саксауловые леса. Думаю, излишне объяснять, какой экологический эффект приносят эти благородные акции, — рассказала туркменская экоактивистка, руководитель Общественной организации «Экодурмуш» Айнабат Атаева.
Напомним, в прошлом году туркменский лидер подписал постановление о посадке в стране трёх млн саженцев. А всенародный ёвар по посадке деревьев состоялся 21 марта — в Международный день Новруз.