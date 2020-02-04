В Туркменистане в 2020 году высадят 10 млн саженцев

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/1580822487_v-turkmenistane-v-2020-godu-vysadjat-10-mln-sazhencev.jpg[/img]В Туркменистане в этом году в ходе общенациональной озеленительной кампании будет высажено 10 млн саженцев. Президент страныпринял постановление «О посадке деревьев в Туркменистане в 2020 году» 31 января на очередном заседании правительства, сообщает издание «Туркменистан сегодня»

Согласно документу, туркменские министерства и ведомства, а также хякимлик (мэрия) Ашхабада должны организовать посадку 5 млн саженцев. Для озеленительной акции выбрана территория между этрапом Ак бугдай и Бахерденским этрапом Ахалского велаята.

Посадка ещё 5 млн саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда возложена на хякимлики велаятов на территории регионов.

— Проведение общенациональных ёваров [субботников] в весенне-осенний период в рамках озеленительных кампаний в Туркменистане превратилось в добрую традицию. За годы независимости в предгорье Копетдага выросли многокилометровые рукотворные леса. В этрапе Ак бугдай между Анау и селом Гяверс появились целые саксауловые леса. Думаю, излишне объяснять, какой экологический эффект приносят эти благородные акции, — рассказала туркменская экоактивистка, руководитель Общественной организации «Экодурмуш» Айнабат Атаева.

Напомним, в прошлом году туркменский лидер подписал постановление о посадке в стране трёх млн саженцев. А всенародный ёвар по посадке деревьев состоялся 21 марта — в Международный день Новруз.