Глава МИД Таджикистана принял участие во встрече формата «С5+1»

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/1580821672_tadzhikistan-prinjal-uchastie-v-ministerskoj-vstreche-s51-1.jpg[/img]Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин с рабочим визитом посетил Ташкент. В рамках визита Мухриддин 3 февраля поучаствовал в очередной встрече министров иностранных дел Центральной Азии и США («С5+1»). Об этом сообщила пресс-служба таджикского внешнеполитического ведомства.

В заседании участвовали главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также государственный секретарь США Майк Помпео.

― Участники встречи рассмотрели широкий спектр вопросов. В частности, собеседники обменялись мнениями по вопросам, связанным с развитием экономического и энергетического сотрудничества, укреплением пограничной и региональной безопасности, а также борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, ― отметил источник в пресс-службе ведомства.

На полях министерской встречи Сироджиддин Мухриддин провёл встречу с Майком Помпео. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и США, а также вопросы регионального и международного сотрудничества.

Напомним, что многосторонний форум в формате «С5+1» основан в ноябре 2015 года в Самарканде на встрече министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии и руководства Госдепартамента США. Цель создания «С5+1» ― расширение внутрирегионального сотрудничества и отношений Центральной Азии с США в различных сферах.