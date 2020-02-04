Лидеры Казахстана и Киргизии обсудили перспективы партнёрства и союзнических отношений

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/1580815104_tokaev-1.jpg[/img]Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 3 февраля провёл телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры стран обсудили текущее положение в межгосударственных отношениях. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в свете углубления партнерства двух стран в стратегически значимых направлениях. Также во время разговора было упомянуто о прошлогоднем ноябрьском визите главы Казахстана в Кыргызскую Республику, в частности стороны отметили необходимость ускорить реализацию достигнутых тогда договорённостей.

Касаясь темы торгово-экономических отношений, стороны выразили заинтересованность в цифровизации таможенно-пропускных пунктов на границе, с целью упрощения пропускной способности при грузоперевозках.

В ходе беседы лидеры стран обсудили меры борьбы с нарастающей инфекционной угрозой коронавируса. Президент Киргизии поблагодарил президента Казахстана за содействие в эвакуации кыргызских граждан из КНР.