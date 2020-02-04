Лидеры Казахстана и Киргизии обсудили перспективы партнёрства и союзнических отношений

Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в свете углубления партнерства двух стран в стратегически значимых направлениях. Также во время разговора было упомянуто о прошлогоднем ноябрьском визите главы Казахстана в Кыргызскую Республику, в частности стороны отметили необходимость ускорить реализацию достигнутых тогда договорённостей.
Касаясь темы торгово-экономических отношений, стороны выразили заинтересованность в цифровизации таможенно-пропускных пунктов на границе, с целью упрощения пропускной способности при грузоперевозках.
В ходе беседы лидеры стран обсудили меры борьбы с нарастающей инфекционной угрозой коронавируса. Президент Киргизии поблагодарил президента Казахстана за содействие в эвакуации кыргызских граждан из КНР.