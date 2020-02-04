Премьер-министр Армении пообщался с председателем Европейского совета

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/thumbs/1580814681_premer-ministr-armenii-poobschalsja-s-predsedatelem-evropejskogo-soveta.jpg[/img]Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3 февраля переговорил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Ив Жан Гизлен Мишелем. Стороны обговорили развитие отношений Армении и Европейского Союза. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе главы правительства

Никол Пашинян и Шарль Мишель отметили необходимость развития двусторонних отношений в сферах транспорта, торговли, экономики и финансов, энергетики, а также охраны окружающей среды.

Напомним, что Армения и ЕС ведут диалог вокруг образовательных реформ, а также возможности разработки программы концепции и плана в области молодёжной политики.

В ходе разговора была затронута тема демократических реформ в Армении. Председатель ЕС отметил важность реформ с точки зрения обеспечения защиты прав человека. Реформы должны основываться на диалоге и партнерстве с гражданским обществом.

В конце января комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции приняла решение о создании платформы гражданского общества на основе соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Государственные деятели обсудили возможные итоги саммита инициативы Евросоюза «Восточное партнерство», проведение которого запланировано на июнь этого года в Брюсселе.

Программа «Восточное партнерство» запущена в 2009 году для расширения сотрудничества с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, с перспективой их ассоциации с ЕС.