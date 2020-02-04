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В Туркменистане на новый центр Ахала выделено около $1,5 млрд

[img]https://FMG.NEWS/uploads/posts/2020-02/1580815434_v-turkmenistane-na-novyj-centr-ahala-vydeleno-okolo-15-mlrd.jpg[/img]Правительство Туркменистана 3 февраля выделило около $1,5 млрд на строительство нового административного центра Ахалского региона. На валюту будут закуплены необходимое оборудование и строительные материалы, сообщает издание «Туркменистан сегодня».

— Краткая хронология строительства нового центра Ахала такова: 4 марта прошлого года вышло постановление президента Гурбангулы Бердымухамедова «О строительстве нового современного административного центра Ахалского велаята». Местом для возведения практически нового города была выбрана территория Геоктепинского этрапа. В апреле лидер нации заложил фундамент будущего велаятского центра. В ноябре президент своим постановлением разрешил государственным учреждениям привлекать к строительству частные туркменские компании. Постановление, подписанное Бердымухамедовым 3 февраля, решает вопрос импорта всего необходимого для успешного выполнения этого масштабного проекта, — поделился с FMG.NEWS представитель хякимлика Ахалского велаята.

Ожидается, что в новом центре Ахала будут проживать более 70 тыс. жителей. Там вырастут более 400 коттеджей и многоэтажных домов,10 детских садов и 19 средних школ, сеть медучреждений, Дворец Рухыет и театр, библиотека, цирк и музей, а также два спорткомплекса.





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