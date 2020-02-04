Президент Молдовы Игорь Додон провёл совещание с главой кабмина и председателем парламента

Стороны обсудили несколько важнейших вопросов, которые касаются работы высших органов власти Молдовы.
Официальные лица сначала рассмотрели повестку первой недели весенней сессии парламента Молдавии, которая начинается 3 февраля. Постоянные парламентские комиссии должны собраться на заседание 4 и 5 февраля.
Кроме этого, власти страны обсудили подготовку отчёта кабинета министров, который будет представлен после 24 февраля по случаю 100 дней работы нового состава правительства страны.
Вместе с тем, лидер Республики Молдова распорядился посчитать и изыскать финансовые средства для того, чтобы обеспечить всех школьников государства с первого по девятый класс бесплатным питанием.
По окончании совещания собеседники составили планы работы кабмина и парламента на текущую неделю.