Президент Молдовы Игорь Додон провёл совещание с главой кабмина и председателем парламента

[img]https:// FMG.NEWS /uploads/posts/2020-02/thumbs/1580809772_dodon.jpg[/img]Глава государства Республики Молдова Игорь Додон 3 февраля созвал совещание с главой кабмина Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаный. Об этом сообщает

Стороны обсудили несколько важнейших вопросов, которые касаются работы высших органов власти Молдовы.

Официальные лица сначала рассмотрели повестку первой недели весенней сессии парламента Молдавии, которая начинается 3 февраля. Постоянные парламентские комиссии должны собраться на заседание 4 и 5 февраля.

Кроме этого, власти страны обсудили подготовку отчёта кабинета министров, который будет представлен после 24 февраля по случаю 100 дней работы нового состава правительства страны.

Вместе с тем, лидер Республики Молдова распорядился посчитать и изыскать финансовые средства для того, чтобы обеспечить всех школьников государства с первого по девятый класс бесплатным питанием.

По окончании совещания собеседники составили планы работы кабмина и парламента на текущую неделю.