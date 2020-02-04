Сенатор Валентина Матвиенко назвала политический диалог единственным способом решать конфликты

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Равноправный политический диалог между государствами является единственным способом для решения проблем. Таким способом можно предотвратить и ядерный конфликт, написала 4 февраля в блоге на сайте Совета Федерации спикер этого законодательного органа Валентина Матвиенко. Запись она сделала в честь 75-летия начала Ялтинской конференции.

Она выразила мнение, что только благодаря активному политическому диалогу в военные годы державы смогли прийти к ряду договоренностей, хотя противоречий было множество. Матвиенко напомнила, что лидеры СССР, США и Великобритании подчеркнули, что ставят мир и безопасность людей выше своих амбиций.

Политический диалог стал еще более актуальным в современном мире при имеющихся запасах оружия массового уничтожения и средств его доставки. Матвиенко подчеркнула, что Россия четко понимает, что единственно верный путь решать конфликты – политический, что и пропагандирует на мировой арене.

Сенатор выразила поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина провести саммит стран - основательниц ООН, назвав ее своевременной.

«Согласна с президентом России Владимиром Путиным в том, что страны - основательницы Организации Объединенных Наций должны взять на себя ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете», - заявила парламентарий.