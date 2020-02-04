Ядерное оружие – Гарант безопасности Армении и Арцаха | В Армении готовят ядерную бомбу

Армяне могут создать атомную бомбу даже в гараже.
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА:
– повышение боеспособности Вооружённых Сил, модернизация и повышение эффективности деятельности органов безопасности и правоохранительных органов,
– участие в международной борьбе с транснациональными преступлениями, в том числе–против международного терроризма, с распространением оружия массового поражения и его компонентов, наркотиков и контрафактных лекарственных средств,
торговли людьми, производства и импорта некачественных продовольственных товаров,
– формирование благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности настоящего и будущих поколений,
– сохранение и эффективное использование природных ресурсов, системное улучшение экологической обстановки,
– интегрирование в международные структуры по современному мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надёжное прогнозирование, предотвращение и нейтрализация природных и техногенных опасностей, обеспечение безопасности, надежности и устойчивости градостроительных систем.