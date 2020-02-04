Ядерное оружие – Гарант безопасности Армении и Арцаха | В Армении готовят ядерную бомбу

Армяне могут создать атомную бомбу даже в гараже. В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА:

– повышение боеспособности Вооружённых Сил, модернизация и повышение эффективности деятельности органов безопасности и правоохранительных органов,

– участие в международной борьбе с транснациональными преступлениями, в том числе–против международного терроризма, с распространением оружия массового поражения и его компонентов, наркотиков и контрафактных лекарственных средств,

торговли людьми, производства и импорта некачественных продовольственных товаров,

– формирование благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности настоящего и будущих поколений,

– сохранение и эффективное использование природных ресурсов, системное улучшение экологической обстановки,

– интегрирование в международные структуры по современному мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надёжное прогнозирование, предотвращение и нейтрализация природных и техногенных опасностей, обеспечение безопасности, надежности и устойчивости градостроительных систем.



Однозначно, что такое оружие может быть в Армении, учитывая высокий научно-технический потенциал ядерщиков и атомщиков, а также наличие природного ядерного материала, залегающего на территории Армении. И сразу скажем, что высказывания и заявления Министерства Обороны Азербайджана уже просто вызывают улыбку. Поверьте, ничего, кроме высказывания "Мы нанесем более сокрушительный удар по врагу" не присутствует в вашем лексиконе.



Напоследок одно замечание: "будучи полным импотентом в военном деле, не имея шанса даже во сне сражаться с Арменией, не делайте пустых и звонких заявлений!". Все всё прекрасно знают. И войну начали Вы, так как это зарегистрировано Системами Объективного Контроля как со стороны России, так и со стороны США. И самое главное - Армянскую Армию вам не победить!

По Материалам СМИ