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Ядерное оружие – Гарант безопасности Армении и Арцаха | В Армении готовят ядерную бомбу

ядерное оружие Армении

 Армяне могут создать атомную бомбу даже в гараже.

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА:


– повышение боеспособности Вооружённых Сил, модернизация и повышение эффективности деятельности органов безопасности и правоохранительных органов,
– участие в международной борьбе с транснациональными преступлениями, в том числе–против международного терроризма, с распространением оружия массового поражения и его компонентов, наркотиков и контрафактных лекарственных средств,
торговли людьми, производства и импорта некачественных продовольственных товаров,
– формирование благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности настоящего и будущих поколений,
– сохранение и эффективное использование природных ресурсов, системное улучшение экологической обстановки,
– интегрирование в международные структуры по современному мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надёжное прогнозирование, предотвращение и нейтрализация природных и техногенных опасностей, обеспечение безопасности, надежности и устойчивости градостроительных систем.

 


Однозначно, что такое оружие может быть в Армении, учитывая высокий научно-технический потенциал ядерщиков и атомщиков, а также наличие природного ядерного материала, залегающего на территории Армении. И сразу скажем, что высказывания и заявления Министерства Обороны Азербайджана уже просто вызывают улыбку. Поверьте, ничего, кроме высказывания "Мы нанесем более сокрушительный удар по врагу" не присутствует в вашем лексиконе.
 
Напоследок одно замечание: "будучи полным импотентом в военном деле, не имея шанса даже во сне сражаться с Арменией, не делайте пустых и звонких заявлений!". Все всё прекрасно знают. И войну начали Вы, так как это зарегистрировано Системами Объективного Контроля как со стороны России, так и со стороны США. И самое главное - Армянскую Армию вам не победить! 
 
По Материалам СМИ


  Источник:FMG NEWS

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