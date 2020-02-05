Состоялась первая встреча президента и премьер-министра Армении в 2020 году

Армен Саркисян подчеркнул, что такие встречи с главой правительства носят регулярный и традиционный характер, помогают ясно видеть трудности и достижения институтов президента и правительства.
Премьер-министр доложил президенту, что результаты 2019 года показали наивысшую активность экономики страны за последнее десятилетие. По мнению Пашиняна, в соответствии с логикой стратегического развития, настало время реформ институтов власти.
Глава правительства поделился мнением, что в этом году наступает этап укрепления институтов, введения механизмов уравновешивания и сдерживания. В качестве первостепенной проблемы, требующей внимания, премьер назвал ситуацию с Конституционным судом страны.
Никол Пашинян сказал, что полностью поддерживает мнение президента о необходимости проведения этих реформ с учётом становления институтов власти, с применением выверенной системы взаимного сдерживания, поддержки национальных и государственных интересов, при неизменном верховенства закона.
Армен Саркисян, в свою очередь, отметил, что готов к диалогу по этим направлениям, и скорейшее решение этих вопросов позволит стране стабильно развиваться.
Кроме этого, президент рассказал об итогах своих визитов и «маленьких победах», которые позволят успешно реализовать инвестиционные программы.