Состоялась первая встреча президента и премьер-министра Армении в 2020 году

Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян 4 февраля встретились в первый раз в 2020 году в резиденции главы государства. Первые лица страны обсудили текущие проблемы и будущее развитие республики. Об этом SNG.Today сообщили в

Армен Саркисян подчеркнул, что такие встречи с главой правительства носят регулярный и традиционный характер, помогают ясно видеть трудности и достижения институтов президента и правительства.

Премьер-министр доложил президенту, что результаты 2019 года показали наивысшую активность экономики страны за последнее десятилетие. По мнению Пашиняна, в соответствии с логикой стратегического развития, настало время реформ институтов власти.

Глава правительства поделился мнением, что в этом году наступает этап укрепления институтов, введения механизмов уравновешивания и сдерживания. В качестве первостепенной проблемы, требующей внимания, премьер назвал ситуацию с Конституционным судом страны.

Никол Пашинян сказал, что полностью поддерживает мнение президента о необходимости проведения этих реформ с учётом становления институтов власти, с применением выверенной системы взаимного сдерживания, поддержки национальных и государственных интересов, при неизменном верховенства закона.

Армен Саркисян, в свою очередь, отметил, что готов к диалогу по этим направлениям, и скорейшее решение этих вопросов позволит стране стабильно развиваться.

Кроме этого, президент рассказал об итогах своих визитов и «маленьких победах», которые позволят успешно реализовать инвестиционные программы.