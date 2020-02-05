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Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с новым председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с новым председателем коллегии ЕЭК Михаилом МясниковичемПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 4 февраля встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии  Михаилом Мясниковичем. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы государства.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Михаилу Мясниковичу успешной деятельности на посту председателя коллегии ЕЭК. Он сказал, что надеется на стабильный курс возглавляемой им комиссии, направленной на расширение процессов интегрирования экономических связей стран ЕАЭС.

Глава государства отметил, что Евразийской экономический союз является основным вектором во внешнеэкономической доктрине страны. Он сказал, что Киргизия намерена наращивать взаимовыгодные и партнерские отношения со всеми членами организации, принимать активное участие во внедрении крупных совместных проектов в масштабе ЕАЭС.

Михаил Мясникович сказал президенту Киргизии слова признательности за проведенную доверительную беседу. Глава коллегии ЕЭК поделился планами комиссии по поступательному устранению преград, мешающих развитию торгово-экономического партнерства и интегрированию в рамках организации.

Михаил Мясникович подчеркнул возрастающее во всем мире внимание к ЕАЭС и заверил, что на своем посту будет служить интересам стран-членов организации.





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