Президент Украины проверил работу программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

В Украине начала функционировать программа финансовой государственной поддержки микро- и малого бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%». В связи с этим глава государства Владимир Зеленский совершил визит в офис одного из банков, где лично ознакомился с процессом работы программы. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Украины

В ходе общения с Зеленским представители банка отметили, что подобное кредитование будет пользоваться большим спросом среди бизнесменов.

Один из таких бизнесменов - Владимир Ищенко, сообщил президенту, что он обратился в финансовое учреждение, чтобы взять в кредит 320 000 гривен с целью переработки древесных отходов в щепку. По словам Ищенко, подобное кредитование необходимо стране, так как украинцы потеряли доверие к банковской системе ввиду некорректных действий со стороны прежних представителей власти.

Украинский лидер в ответ на комментарий бизнесмена заявил, что государство планирует расширять программу кредитования, которая будет действовать как минимум 5 лет.

В ходе визита Зеленский также поговорил с предпринимателями, которые только подали документы на получение кредита. Бизнесмен Алексей Нестеренко сказал, что ему нужен 1 млн гривен для закупки необходимого компьютерного оборудования с целью открытия школы робототехники для детей.

Напомним, что государственная программа поддержки микро- и малого бизнеса, на которую правительство выделило 2 млрд гривен, была инициирована в рамках правительственного законопроекта № 2589 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год», одобренного 14 января Верховной Радой.