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Опасный вирус поражает детей в Азербайджане | Грязная страна

 Страшный вирус в Азербайджане
Первые признаки заражения вирусом напоминают простуду или грипп, когда ухудшается общее самочувствие.
В Азербайджане среди детей получил распространение вирус Коксаки, сообщает Trend.
В Министерстве здравоохранения Азербайджана подтвердили наличие в стране заболевания. В ведомстве отметили, что некоторым уже поставлен соответствующий диагноз.
Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев обратил внимание на то, что диагноз ставится при помощи реактивов. По его словам, заболевшие должны находиться под наблюдением врачей. В течение дня больные должны пить много жидкости, есть больше фруктов и овощей.


«У некоторых лиц, пораженных вирусом Коксаки, наблюдаются и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Это тоже следует принять во внимание при питании. Отмечу и то, что обычно пораженные вирусом переносят его легко и каких-либо серьезных последствий для организма он за собой не влечет. Но больной не должен самостоятельно принимать лекарства, лечение должно вестись под врачебным наблюдением», — рассказал специалист.
Отметим, что первые признаки вируса Коксаки напоминают простуду или грипп, когда ухудшается общее самочувствие, появляется ломота в мышцах и резко повышается температура.

Республиканская больница в Баку (2020)

Далее на теле появляются маленькие пузырьки с жидкостью. Чаще всего их можно заметить во рту, на ладонях и ступнях ног. Как и грипп, вирус Коксаки чаще передается воздушно-капельным путем. В группу повышенного риска входят дети дошкольного и школьного возраста.
 


  Источник:FMG NEWS

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