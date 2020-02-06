Учителям Узбекистана вручили нагрудные знаки за вклад в народное образование

В Ташкентской общеобразовательной школе № 238 Учтепинского района 5 февраля прошла торжественная церемония награждения учителей за вклад в национальное образование, сообщает официальный сайт министерства народного образования республики Узбекистан.

Министр образования Шерзод Шерматов вручил почетные знаки отличия 69 труженикам системы образования. Преподаватели удостоились этой чести за добросовестный труд и вклад в дело воспитания молодого поколения республики в духе преданности Родине.

Все лауреаты, также, были премированы денежными вознаграждениями, в размере четырехкратной базовой расчетной ставки.

Глава министерства образования Узбекистана Шерматов подчеркнул, что в системе народного образования проводятся реформы, основным направлением которых, является повышение статуса учителя в стране. Мероприятия, посвящённые поощрению педагогов, позволяют привлекать на педагогическое поприще грамотную и развитую молодежь.

Отметим, что в апреле прошлого года в Республике Узбекистан принята концепция по развитию системы народного образования до 2030 года. Данная программа будет способствовать повышению престижа благородной профессии учителя в современном обществе. В будущем, поощрение сотрудников системы образования станет доброй традицией.