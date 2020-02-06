Эмомали Рахмон дал поручение организовать конкурс по случаю 30-летия независимости Таджикистана

Распоряжение о проведении конкурса «Фуруги субхи донои китоб аст» дал 5 февраля таджикский лидер Эмомали Рахмон. Название мероприятия переводится как «Книга — основа знаний». Конкурс приурочен к 30-летию независимости государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

В соответствующем распоряжении сказано, что конкурс рассчитан на любителей художественного слова. Работа, по привлечению участников, была поручена структурным единицам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, включая столицу государства — Душанбе. Победители конкурса и их наставники получат денежные награды и похвальные грамоты.

Президент поручил министерству финансов выделить соответствующим органам исполнительной власти на организацию мероприятия 1 млн. 646 тыс. 400 сомони, что составляет около 170 000 долларов.

Мониторинг исполнения распоряжения лидера страны будет осуществляться аппаратом помощника главы государства по вопросам социального развития и связям с общественностью, указано в документе. Отчет о совершенных расходах для минфина должен будет предоставить исполнительный аппарат президента.

Напомним, что эмблема к 30-летию независимости Таджикистана была утверждена 23 января. Свою независимость страна получила 9 сентября 1991 года.