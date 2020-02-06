В Казахстане социальное предпринимательство получит поддержку государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 февраля принял представителей социального предпринимательства. В «Акорду» были приглашены директор соцмастерской «Green TAL» и зампрезидента фонда «Best for kids» Эмин Аскеров, руководитель ТОО «Дастархан» Елена Мащинская и координатор проекта «Тренинг кафе» Бакытжан Худияров. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Предприниматели, занятые социальными направлениями, сообщили президенту о текущем положении в их сферах деятельности, поделились приоритетными перспективами на ближайшее будущее. Рассказывая о своих делах, предприниматели отметили, что в данное время роль социального бизнеса для современного общества, с каждым днём, становится всё актуальней, и чтобы достойно отвечать сегодняшним вызовам, необходимо находить новые методы решений в комплексе социальных вопросов общества. Гости рассказали о продвижении новых идей, а также поделились проблемами, отдельно отметив нехватку рабочих помещений и торговых пунктов.

Собеседники президента по достоинству оценили роль поддержки со стороны госорганов и сообщили главе государства о первой республиканской конференции социальных предпринимателей, которую запланировано провести осенью этого года.

Лидер Казахстана выразил признательность бизнесменам за реализацию социально-значимых проектов в стране и одобрил идею республиканского форума. Также, Токаев подчеркнул, что государство и впредь будет всячески способствовать развитию социального предпринимательства.