Парламент Киргизии рассмотрел и одобрил кандидатуры на должности вице-премьера и министра МЧС

Парламент Киргизии 5 февраля согласовал кандидатуры на должности вице-премьера и главы министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе парламента

Подготовленные сведения о кандидатах презентовал председатель правительства Мухаммедкалый Абылгазиев. Куратором экономического блока кабинета министров выдвинут Эркин Асрандиев, до этого занимавший пост руководителя киргизско-российского фонда развития. На должность руководителя ведомства по чрезвычайным ситуациям подготовлена кандидатура Замира Аскарова, бывшего вице-премьера.

На заседании парламентарии задали ряд вопросов. Среди них вопросы по поддержанию безопасности на госгранице, по экономическим отношениям на полях евразийской экономической организации, по профилактике чрезвычайных ситуаций, по реализации социальных и экономических программ.

Руководитель правительства Мухаммедкалый Абылгазиев представил свои ответы на вопросы законодателей. По результатам парламентского заседания кандидаты на должности вице-премьера и министра чрезвычайных ситуаций республики получили соответствующие согласования законодательного органа.

Ранее, комитет по конституционному, государственному строю, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента провел первичное согласование этих кандидатур.