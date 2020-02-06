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Глава правительства Молдовы провёл встречу с послом Армении Дживаном Мовсисяном

Глава правительства Молдовы провёл встречу с послом Армении Дживаном МовсисяномПрезидент Ион Кику 5 февраля провел встречу с послом Армении в Молдавии Дживаном Мовсисяном. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В ходе встречи собеседники дали высокую оценку дружественным взаимоотношениям между Молдовой и Арменией и  подтвердили намерение развивать двустороннее партнёрство, в частности в торгово-экономической сфере.

В этом контексте, официальные лица обсудили возможность проведения заседания молдавско-армянской межправительственной комиссии в Кишинёве в ближайшее время, а также, одобрили намерение по проведению бизнес-форума и выставки молдавской и армянской продукции, которые расширили бы возможности товарооборота между странами.

Глава исполнительной власти подчеркнул возможности, которые предоставляет СЭЗ (свободные экономические зоны), ориентированные на экспорт в ЕС.

Посол Армении, в свою очередь, оценил возможности Армении в рамках соглашения о свободной торговле с Ираном.

Кроме того, чиновники обменялись мнениями об освоении потенциала двусторонних отношений.





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