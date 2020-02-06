В Армении прошло первое заседание совета по цифровизации

— Мы хотим построить страну, которая является технологически продвинутой и инновационной, создавая современную систему, способную решать проблемы и максимизировать прорывы. Цифровизация играет ключевую роль в достижении этих целей, — сказал Тигран Авинян, в своём обращении к членам совета.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 5 февраля провёл первое заседание совета по цифровизации. Министр индустрии высоких технологий Акоп Аршакян и его заместитель Армен Аброян рассказали о стратегии цифровизации, представили конкретные формулировки показателей и заявленных целей. Об этом SNG.Today сообщили в

Заместитель главы правительства подробно рассказал о целях, которых хочет добиться правительство, в направлении повышения эффективности управления, внедрения технологий и цифровой трансформации.

Работа в данном направлении будет охватывать все сферы государственного управления, его органов на местах и всех областей экономики. Успешное выполнение этих задач подразумевает тесное сотрудничество между ведомствами. Для координации работы сформирован совет по цифровизации, который обеспечит утверждение концепций, проектных документов и планов, унифицирование политики цифровой трансформации, сотрудничества с зарубежными партнёрами.

Совокупность поставленных задач, в результате успешного решения, даст стране эффективную систему госуправления, создаст удобные условия для предпринимательства, а также повысит уровень госуслуг, оказываемых населению.

На совещании также была представлена программа цифровизации игрового сектора Армении. Заместитель председателя комитета по доходам Микаел Пашаян рассказал о внедрении новых стандартов и организации центра мониторинга.