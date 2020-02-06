Лидер Украины ознакомился с новыми возможностями ID-карты

Украинские граждане смогут получить бесплатную квалифицированную электронную подпись (КЭП) на чип идентификационной карты (ID-карты). Об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 5 февраля в ходе его визита в районный отдел Центрального межрегионального управления Госмиграционной службы в Киеве и Киевской области рассказал руководитель ведомства Максим Соколюк. По словам главы центрального органа исполнительной власти, идентификационные карты уже выданы 4,4 млн украинцев, сообщает пресс-служба президента Украины

Главы министерств внутренних дел и ГМС ознакомили лидера страны с новой возможностью оформления и использования ID-карты. Соколюк отметил, что данная функция позволит обладателю идентификационного документа использовать электронные службы и даже открыть свой бизнес, находясь дома или в офисе.

Лидер страны также получил паспорт гражданина в форме ID-карты. В документ была внесена КЭП. Зеленский, в свою очередь, одобрительно отозвался о нововведении и подчеркнул, что процесс получения данного паспорта длится считанные минуты.

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