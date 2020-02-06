Лидер Украины ознакомился с новыми возможностями ID-карты

Главы министерств внутренних дел и ГМС ознакомили лидера страны с новой возможностью оформления и использования ID-карты. Соколюк отметил, что данная функция позволит обладателю идентификационного документа использовать электронные службы и даже открыть свой бизнес, находясь дома или в офисе.
Лидер страны также получил паспорт гражданина в форме ID-карты. В документ была внесена КЭП. Зеленский, в свою очередь, одобрительно отозвался о нововведении и подчеркнул, что процесс получения данного паспорта длится считанные минуты.
Глава государства заострил внимание на том, что новая услуга и запуск приложения «Дія» являются ярким примером осуществления проекта «Государство в смартфоне».