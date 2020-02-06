150 рецептов народной медицины | Часть 1 (1-50)

1. При выпадении волос, при сухой коже головы русские знахари рекомендовали следующее: вымыть голову теплой водой без мыла; затем, мягко массируя кожу головы, втереть поваренную соль. Продолжительность манипуляции 10-15 минут. Промыть волосы. Повторить эту процедуру 6 раз. Русские знахари утверждали, что это средство спасало многих от облысения при сухой коже головы.

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2. Для укрепления корней волос и оздоровления кожи головы применялся костный мозг. Примерно 250 граммов говяжьего костного мозга прокипятить с небольшим количеством воды и процедить. Полученный состав тщательно смешать с чайной ложкой чистого спирта. Голову промассировать, смазав репейным маслом. Промыть волосы дегтярным мылом. Сделать еще раз массаж, после чего втереть в кожу головы приготовленный состав. Намочить полотенце в горячей воде, отжать и повязать им голову. Повторять 5 раз, меняя полотенце по мере его остывания. Завязать голову теплым сухим платком на всю ночь. Утром еще раз сильно промассировать голову и через час вымыть.

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3. Приготовить следующую смесь: 1 часть коньяка, 4 части процеженного сока лука, 6 частей отвара корней репейника. Втереть в кожу головы. Покрыть голову полотенцем для согревания на два часа, после этого вымыть. Повторять еженедельно.

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4. Корни репейника (при заготовлении корни необходимо выморозить - в таком виде они не загниют до нового сбора) сложить в кастрюлю, залив водой, чтобы она только прикрыла содержимое кастрюли и поставить в духовку. Кипятить до полного размягчения корней. Остудить и процедить отвар. Смачивать корни волос этим отваром ежедневно. Перхоть быстро пропадает, выпадение волос приостанавливается и волосы растут быстрее.

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5. При начинающемся облысении для укрепления корней волос издавна использовали отвар шишек хмеля. Собирать шишки нужно в сентябре-августе, до полного их созревания. Столовую ложку хмеля залить стаканом крутого кипятка и кипятить 30 минут. После охлаждения втирать в кожу головы.

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6. При жирной коже головы и перхоти втирать смесь из 10 частей спиртовой настойки календулы и 1 части касторового масла. При сухой коже головы - касторовое масло и настойка календулы берутся в равных пропорциях.

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7. При выпадении волос, для их оздоровления, рекомендуется после мытья головы втирать настой крапивы. Одну столовую ложку сухих измельченных листьев крапивы залить стаканом крутого кипятка и настаивать в течение часа. Остывший отвар процедить и втирать в кожу головы 1-2 раза в неделю.

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8. При зуде головы, жирной коже и перхоти рекомендовалось втирать смесь из 10 граммов березового дегтя, 20 граммов касторового масла и 100 граммов спирта. Втирать смесь нужно за несколько часов до мытья головы.

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9. Приготовить смесь из измельченных корней лопуха и корневищ аира в равных пропорциях. Шесть столовых ложек смеси залить литром воды и кипятить в течение 15-20 минут. Дать остыть и настояться в теплом месте. Втирать в кожу головы 2-3 раза в неделю. Это хорошо укрепляет и оздоравливает волосы.

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10. Для смягчения кожи и улучшения цвета лица пользовались "огуречной водой". Натереть неочищенные огурцы на крупной терке или мелко нарезать, сложить в бутылку и залить водкой или разведенным спиртом. Выставить бутылку на солнце на две недели. Через две недели "огуречная вода" готова к употреблению. Протирать лицо процеженной неразбавленной настойкой.

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11. Приготовить раствор из трех частей свежего непастеризованного молока и одной части чистого спирта. Втирать смесь в кожу лица на ночь. Это средство русские знахари рекомендовали при пигментных пятнах после родов.

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12. Для смягчения кожи лица при обветривании рекомендовалось накладывать маску из яичного желтка, чайной ложки меда и чайной ложки глицерина. Смывать теплой водой без мыла.

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13. Настойка из лепестков белой лилии - одно из лучших средств лечения угревой сыпи, гнойничковых заболеваний. В бутылку сложить свежие лепестки белой лилии. Залить водкой или разведенным спиртом. Настаивать в течение двух недель. Протирать кожу лица перед сном.

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14. Сок листьев алоэ способствует устранению раздражений, воспалений, угрей при жирной коже лица. Листья промыть кипяченой водой, обсушить и в течение 10 дней держать в темном, прохладном месте. Измельчить листья и отжать сок. Протирать кожу лица свежеприготовленным соком.

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15. Для лечения мозолей луковую шелуху сложить в банку и залить столовым уксусом так, чтобы шелуха была покрыта им полностью. Закрыть на две недели при комнатной температуре. Через две недели извлечь шелуху, дать стечь уксусу и слегка просушить. Положить слой шелухи в 2-3 мм на мозоль. Окружающую кожу смазать вазелином или другим жиром. Завязать на ночь. Утром, распарив ногу, осторожно, без усилий соскоблить мозоль. Если мозоли большие, процедуру следует повторять.

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16. Распарив ногу перед сном, привязать к мозоли корку лимона с мякотью. В течение 2-3 дней процедуру повторять, после чего опять распарить ногу и аккуратно снять мозоль.

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17. Чаще всего врастают ногти на больших пальцах ног. Врастая, ноготь причиняет сильную, порой мучительную боль. Русские знахари в подобных случаях рекомендовали ежевечерне надевать на больной, палец напалечник, наполненный сливочным маслом. Сверху надеть носок и не снимать в течение ночи. Делать эту процедуру 2-3 недели подряд. Когда боли прекратятся, осторожно приподнять края вросшего ногтя и подложить кусочки марли.

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18. При вросшем ногте, вдоль его центра от лунки к краю пальца осторожно сделать напильником бороздку, достаточно глубокую, но не до конца вглубь. Через несколько дней ноготь "выйдет" из углов и боль прекратится. В дальнейшем ногти подрезать таким образом, чтобы не срезать углов.

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19. При потливости ног, утром присыпать ноги порошком борной кислоты. Растереть ее (не втирать) легкими движениями по подошвенной поверхности и между пальцами. Надеть носки. Вечером смыть водой, температура которой не должна превышать 40-50°С. Потливость проходит обычно через 2-3 недели.

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20. При сильном потении присыпать ноги истолченной в мелкий порошок дубовой корой, надеть носки и не снимать всю ночь. Утром смыть прохладной водой.

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21. Ежедневно, после мытья прохладной водой, протирать ноги отваром дубовой коры - это избавит вас от их потливости. Для приготовления отвара в эмалированную кастрюлю положить 20 граммов измельченной дубовой коры и залить ее стаканом воды комнатной температуры. Накрыть крышкой и кипятить на медленном огне полчаса. Сразу процедить и отжать остаток в отвар. Разбавить кипяченой водой до прежнего объема (стакан). После протирания ноги не мыть и не вытирать, а дать обсохнуть.

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22. Для лечения бородавок взять небольшую картофелину и разрезать ее пополам. Очищать не нужно. Одну половину выбросить. Резаной стороной оставшейся половины натереть бородавки, после чего закопать в сухом месте. Закопанная часть картофелины высохнет - бородавки исчезнут. Средство пользовалось большой популярностью в центральной России. Нам неизвестно, пропадут ли бородавки в том случае, если картофелину не закапывать, но известно, что юношеские бородавки часто поддаются лечению соком чеснока. Несколько раз в день натирать бородавки разрезанной частью чесночной дольки.

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23. Одним из распространенных способов лечения бородавок был следующий: распарить в горячей воде с питьевой содой и мылом ногу (если бородавка подошвенная). Осторожно соскоблить ороговевший верхний слой. Вытереть насухо. Маленький кусочек сырого мяса положить на бородавку, прикрыв отрезком клеенки (сейчас с успехом можно ее заменить пластырем, что еще лучше обеспечит необходимую герметичность) и забинтовать. Не снимать повязку дня три - четыре и не допускать попадания влаги. По истечении этого срока повязку снять и ногу распарить в растворе соды и мыла. Размягченная бородавка легко отделяется от здоровой ткани. Если она достаточно велика и всю ее безболезненно удалить не удается, лечение следует повторить. Подошвенные бородавки вообще плохо поддаются лечению, однако это средство поможет навсегда избавиться от этого неприятного заболевания. Вульгарные, юношеские бородавки можно удалять тем же способом, но не распаривая и не забинтовывая, а только прикрепив кусочек мяса пластырем герметично на тот же срок.

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24. Лечение ожога: намочить немедленно обожжённое место холодной водой и сразу засыпать чистой питьевой содой.

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25. Одним из лучших средств лечения ожогов в знахарской практике считается свежая моча. Немедленно после ожога смочить обожженное место мочой и не вытирая дать просохнуть.

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26. Взбить яйцо - желток и белок вместе - и смазать обожженное место.

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27. Для лечения обморежений сварить 150-200 граммов сельдерея (сушеного) в литре воды. Остудить и держать в отваре конечность до полного его охлаждения. Конечность облить холодной водой и смазать гусиным жиром. Жир необходимо втирать ежевечерне.

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28. При общем обморожении, больного укладывают в ванну при температуре воды 25°С. В течение 15-20 минут прибавляют горячую воду, доведя температуру ванны до 36-37°С. Поддерживают эту температуру, проводят энергичный массаж всего тела больного. После нормализации температуры тела и пульса, больного вынимают из ванны, вытирают досуха, укладывают в постель и обкладывают грелками.

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29. При местном обморожении, знахари Сибири пользовались компрессами из холодной воды. Намочить в холодной воде марлю и отжать. Наложить на обмороженное место, покрыть компрессной бумагой или клеенкой, ватой и завязать. Держать не снимая 10-12 часов.

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30. Испечь среднего размера репчатую луковицу, разрезать и привязать резаной стороной в теплом виде к фурункулу. Менять повязку каждые четыре часа.

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31. Ржаную муку смешать с медом до консистенции мокрой глины. Лепешку из этого состава приложить к гнойнику, покрыть сверху кусочком компрессной бумаги и завязать.

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32. Взять ржаной хлеб, крепко посолить его и тщательно изжевать. "Жеванный" хлеб наложить на фурункул и перевязать. Средство простое и доступное, но очень действенное, посему пользовалось большой популярностью.

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33. Элексир молодости: 400 граммов чеснока очистить, вымыть и натереть на терке, выжать сок 24 лимонов, смешать с чесноком и вылить в банку. Завязать горлышко марлей. Перед приемом взбалтывать. Принимать по чайной ложке, предварительно разведя ее в стакане кипяченой воды. Через 1-2 недели пропадает сонливость, улучшается общее самочувствие, повышается работоспособность. Это средство пользовалось большой популярностью в Киевской и Харьковской губерниях. Кроме того, считалось, что чеснок: обладает антисклерозным, общеукрепляющим действием.

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34. Для улучшения обмена веществ и "очищения организма" русские знахари рекомендовали принимать отвар полевого хвоща. Высушенный и нарезанный полевой хвощ заваривают как чай и пьют но 1/4 стакана 3 раза в день.

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35. При упорной икоте русские врачи назначали отвар семян укропа. Кроме того, этот отвар усиливает лактацию.

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36. Как ни мучительна зубная боль, больной не всегда может немедленно обратиться к стоматологу. Несколько приведенных ниже рецептов помогут временно облегчить страдания.

Заварить траву шалфея и теплым отваром полоскать рот, стараясь подольше держать теплый отвар у больного зуба. Остывший отвар сплевывают и набирают теплый. Делать это приходится часто, 3-4 раза в течение получаса. Однако боль стихает.

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37. Взять ломтик свиного сала - свежего или соленого. Если сало соленое, соль необходимо счистить. Ломтик сала положить на больной зуб, между десной и щекой. Держать минут 15-20, за это время боль утихнет.

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38. В ухо, на той стороне, где болит зуб, вкладывают корешок подорожника. Держать до утихания боли. Обычно боль утихает через полчаса.

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39. В молоканских деревнях в Сибири зубную боль снимали довольно странным с нашей точки зрения способом: мелко нарезанный чеснок прикладывали к руке, к тому месту, где обычно прощупывают пульс, на противоположной больному зубу стороне и прибинтовывали. На руку, под чеснок прикладывается кусочек салфетки или марли. Несмотря на всю странность этого способа, он помогает избавиться от зубной боли.

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40. Головную боль знахари иногда снимали прикладыванием к виску лимонной корки внутренней ее частью. Через некоторое время под коркой образуется красное зудящее пятно и головная боль стихает. Видимо действует принцип: "клин клином вышибают".

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41. Десять головок чеснока, принятых с топленым молоком, по мнению русских знахарей, изгоняли все виды глистов. Через два часа после приема чеснока нужно принять слабительное.

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42. Очищенные семена тыквы провернуть через мясорубку и принимать по две столовые ложки, запивая теплым молоком, утром натощак, а через час принять слабительное. Это средство также помогает избавиться от глистов.

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43. Народные средства отрезвления пьяных: 5 капель нашатырного спирта растворить в стакане холодной воды и дать пьяному выпить.

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44. Взять голову пьяного так, чтобы ладони были наложены на уши. Быстро и сильно тереть оба уха. Прилив крови достаточно быстро приведет пьяного в сознание (хотя и относительное).

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45. После сильного опьянения на следующий день бывает достаточно скверное состояние: болит голова, тошнит и т. д. В старину эти проявления "вчерашнего кутежа" лечились 20-ю каплями мятного спирта в стакане холодной воды. Облегчение, как утверждали, наступало немедленно.

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46. Проявления "вчерашнего кутежа" можно облегчить, если утром, натощак выпить стакан теплого молока.

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47. При обильных и болезненных менструациях, русские знахари рекомендовали полевой хвощ. Одну чайную ложку травы заварить двумя стаканами крутого кипятка. Принимать при сильных болях и обильном кровотечении каждые два часа по столовой ложке. При стихании болей и уменьшении кровотечения принимать по столовой ложке три раза в день.

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48. Настой водяного перца принимали при болезненных менструациях, при маточных кровотечениях и после родов, как кровоостанавливающее средство. Столовую ложку резаной травы залить стаканом крутого кипятка и дать настояться. Принимать по столовой ложке три раза в день.

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49. При атонии матки и маточных кровотечениях применяли отвар пастушьей сумки, который вызывает сокращение маточной мускулатуры. 10 грамм травы заварить как чай 200 мл крутого кипятка. Принимать по столовой ложке три раза в день.

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50. Высушенный корень чернобыльника нарезать мелко и приготовить отвар из расчета 3-5 корешков на десять стаканов кипятка. Принимать по полстакана 2 раза в день до уменьшения кровотечения и стихания боли при менструации.

