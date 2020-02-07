150 рецептов народной медицины | Часть 2 (51-100)

51. При скудных менструациях применялись листья руты. Вскипятить полстакана воды и уменьшить огонь до такой степени, чтобы кипение воды почти прекратилось. Положить в воду четыре грамма резаных листьев руты и варить 15 минут не допуская кипения. Процедить, принять всю дозу утром, натощак. Не есть после этого 5-6 часов. Проводить лечение однократно.

52. Еще в 15 веке для остановки носовых кровотечений применяли сок и отвар тысячелистника. В более позднее время тысячелистник стали применять для остановки внутренних, в частности, маточных кровотечений.

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53. С килограмма репчатого лука снять шелуху. Залить двумя стаканами крутого кипятка и варить на медленном огне 15-20 минут. Дать остыть и процедить. Принимать утром натощак по половине стакана на прием в течение двух дней. Это средство применялось при скудных менструациях.

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54. Для облегчения отхождения послеродовых выделений русские знахари применяли отвар березовых листьев. Рекомендовался он не ранее двенадцатых суток после родов. 10 граммов сухих и измельченных березовых листьев заварить 1 стаканом кипятка. Принимать ежедневно по 1 разу в день.

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55. Бронхит: взять эмалированную кастрюлю без трещин (другая посуда не подходит). Влить в нее стакан молока и всыпать столовую ложку шалфея. Прикрыть блюдцем или тарелкой. Вскипятить эту смесь на небольшом огне, дать ей немного остыть и, процедить. Вскипятить вновь, прикрыв блюдцем. Пить горячее перед сном, остерегаясь сквозняков.

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56. В Сибири очень популярным было следующее лечение бронхита: вскипятить литр воды и в кипящую воду положить 400 граммов отрубей. Прекратить нагревание и дать остыть. Процедить и пить в течение всего дня достаточно горячим. Для улучшения вкуса можно добавить жженый сахар (белый сахар или мед в данном случае употреблять не рекомендуется).

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57. В Сибирских деревнях при "жесткой простуде" и сильном кашле применялось такое средство: 20 граммов полыни настоять в полулитре водки - чем дольше, тем лучше, но не менее 24 часов. Принимать по столовой ложке три раза в день и перед сном. Для лечения детей это средство не рекомендуется.

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58. Взять большую репчатую луковицу, очистить, вымыть и натереть на терке. Смешать с гусиным жиром. Втирать эту смесь в область грудной клетки и шеи. Завязать теплым платком. Утром натощак принимать по столовой ложке этой смеси при кашле.

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59. В средней России одним из самых популярных средств лечения кашля, особенно у детей, был сок черной редьки. Взять очищенную черную редьку, натереть на терке и отжать сок. Смешать его со столовой ложкой меда. Принимать по две столовые ложки за 15-20 минут до еды 3-4 раза в день.

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60. Растереть яичные желтки с сахарным песком добела. Смесь увеличится в объеме в 2-3 раза. Это средство называется "гоголь-моголь" и помогает при кашле, если принимать его натощак.

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61. Смешать свежевыжатый сок моркови с молоком в равных пропорциях. Принимать при кашле 5-6 раз в день.

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62. Для облегчения отхождения мокроты очень полезно принимать сироп из сока брусники, смешанный в равных пропорциях с медом.

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63. Две столовые ложки свежего сливочного масла, два желтка, одну чайную ложку муки и две чайные ложки меда тщательно перемешать. Принимать при кашле, бронхите 4-5 раз в день до еды.

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64. Не только малиновое варенье при простудных заболеваниях является одним из старинных лечебных средств. Хорошим потогонным средством является и настой из листьев и стеблей малины. Отвар из листьев применялся при лечении бронхита, ларингита и как отхаркивающее.

Листья и стебли заливают крутым кипятком и дают настояться. Принимают на ночь перед сном, остерегаясь сквозняков.

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65. Корень алтея лекарственного, нарезанный и высушенный, применяется как отхаркивающее и противовоспалительное при катарах верхних дыхательных путей, особенно у детей. 15 граммов корня заливают половиной литра холодной воды и дают настояться сутки. Принимать по десертной ложке 4-5 раз в день.

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66. Черную редьку вымыть, очистить и нарезать кубиками. Сложить редьку в кастрюлю, посыпать сахаром и "томить" в духовке часа два. Готовую смесь процедить, остудить и разлить в бутылки. Хранить в холодном месте. Перед употреблением наливать в горячую ложку, чтобы сок был теплым, и принимать по чайной ложке 5-6 раз в день и перед сном при кашле

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67. Пять-шесть зубчиков чеснока очистить, мелко истолочь и развести в стакане молока. Вскипятить и дать остыть. Принимать при заболеваниях верхних дыхательных путей по чайной ложке несколько раз в день.

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68. Черную редьку, промытую и очищенную, нарезать тонкими ломтиками, пересыпать сахарным песком. Через шесть часов выделившийся сок можно употреблять по столовой ложке каждый час. Данное средство рекомендуется для лечения кашля у детей.

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69. В прошлом веке, с наступлением весны и осени в России чахотка и воспаление легких пожинали обильную жатву. Знахари при этих заболеваниях рекомендовали средство, именуемое "кальциумит". Приготавливался он таким образом: десять лимонов, шесть яиц, 300 граммов меда (лучше липового) и 3/4 стакана конька. Шесть яиц, обязательно свежих, только с белой скорлупой, складывают в банку и заливают отжатым соком десяти лимонов. Банку покрывают марлей, обертывают темной, плотной бумагой и ставят в сухое, темное и прохладное (не холодное!) место. Держат до растворения яичной скорлупы, что обычно наступает через 6-8 дней. Затем подогревают мед до состояния текучести, остужают и добавляют в предыдущую смесь из яиц и лимонного сока, затем вливают коньяк. Лекарство переливают в темную бутыль и обязательно хранят в сухом, темном и прохладном месте. Принимают по десертной ложке три раза в день сразу после еды. "Кальциумит" портится через три недели.

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70. Есть другой способ приготовления "кальциумита". 10 яиц с белой скорлупой, очень свежих, и 10 нарезанных лимонов сложить в банку темного стекла с широким горлом. Поставить в темное и теплое место. Через 10-12 дней яйца превратятся в полужидкую массу. Периодически необходимо снимать плесень и перемешивать (только деревянной ложкой или палочкой). В однородную массу из яиц (с которой необходимо снять плесень) влить бутылку коньяка. Масса должна бродить еще три недели. После прекращения появления плесени, содержимое перемешать и перелить в бутылку. Хранить в прохладном месте. Принимать по десертной ложке три раза в день. Лучше взять бутылку с широким горлом, чтобы иметь возможность снимать плесень, если она вновь появится. Применять также при бронхолегочных заболеваниях,

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71. Рекомендуемое ниже средство применялось в России не только при чахотке, но и при затяжном кашле, пневмонии, бронхите. В его состав входит мед (желательно липовый) 1.300 граммов, мелко нарубленные листы алоэ - один стакан, 200 граммов оливкового масла, 150 граммов березовых почек, 50 граммов липового цвета.

Перед приготовлением, сорванные и промытые кипяченой водой листья алоэ положить на 10 дней в холодное и темное место. Растопить мед и положить измельченные листья алоэ. Смесь хорошо пропарить. Отдельно от этого, в двух стаканах воды заварить березовые почки и липовый цвет, прокипятить 1-2 минуты. Влить процеженный и отжатый отвар в остывший мед. Размешать и разлить в две бутылки, добавив в каждую поровну оливковое масло. Хранить в прохладном месте. Принимать по столовой ложке три раза в день. Перед употреблением взбалтывать.

Данное средство рекомендуется при пневмонии, длительном кашле и хронических легочных болезнях. Принимать по чайной ложке три раза в день.

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72. Взять овес или ячмень, насыпать его в кастрюлю, заполнив ее на 2/3, долить молоком, не заполнив ее до конца на два пальца. Закрыть крышкой и поставить в духовку с небольшим жаром. Доливать молоком по мере выкипания, пока овес не разварится. Пить эту жидкость по 2-3 столовые ложки три раза в день при кашле.

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73. Пустырник и корень цикория обыкновенного в равных пропорциях заварить крутым кипятком, как чай, дать настояться и принимать при простудных заболеваниях три раза в день по 1/2 стакана. Средство пользовалось популярностью в Курской губернии.

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74. В поллитровую бутылку вина положить четыре больших листа алоэ. Настаивать 4 дня. Принимать при хроническом бронхите по 1 десертной ложке три раза в день.

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75. В Ярославской губернии воспаление легких, длительный кашель и бронхит тоже лечили алоэ. Готовили лекарство следующим образом: 300 граммов меда, половину стакана воды и лист мелко нарезанного алоэ, варить на очень медленном огне два часа. Остудить и перемешать. Хранить в прохладном месте. Принимать по столовой ложке три раза в день. Лекарство часто назначалось детям.

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76. Одно из первых правил поведения при насморке, особенно хроническом, русские лекари считали отмену употребления в пищу молока и молочных продуктов. При хроническом неаллергическом насморке рекомендовалось применять "соус" из натертого на терке хрена, смешанного с соком 2-3 лимонов, по половине чайной ложки два раза в день, при этом, после приема этого лекарства в течение получаса ничего не есть и не пить. В течение первой недели прием лекарства будет вызывать сильное слезотечение. В дальнейшем, с прекращением слезотечения, выделения из носа прекратятся. Хрен должен быть свежим, не позднее недели после сбора, приготовленное же средство может храниться на холоде достаточно долгое время.

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77. При остром насморке больному рекомендовалось париться в бане и пить чай из липового цвета. Область гайморовых пазух прогревать сваренными в крутую яйцами, прикладывая их в скорлупе по обе стороны носа и держа до полного остывания.

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78. Детям, особенно маленьким, при насморке рекомендовалось закапывать в нос свежеприготовленный сок свеклы.

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79. При ларингите и "потере" голоса, особенно певцам, рекомендовался отвар анисовых семян. В кастрюлю вылить стакан воды и половину стакана анисовых семян. Кипятить в течение 15 минут. Слегка остывший отвар процедить и смешать с четвертью стакана липового меда и еще раз прокипятить. Снять с огня и добавить туда столовую ложку коньяка. Принимать по столовой ложке каждые полчаса. Знахари утверждали, что это средство способно восстановить голос за сутки и потому певцам, актерам и другим людям, чья работа связана с голосом, всегда нужно иметь в доме это средство.

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80. В прошлом веке, когда худоба, особенно для женщины, считалась если не пороком, то большим недостатком, русские знахари рекомендовали взять 300 граммов внутреннего свиного сала и шесть больших зеленых яблок. Яблоки не очищать. Нарезать то и другое мелкими кусочками, перемешать и топить на очень медленном огне, чтобы не пригорело. Двенадцать яичных желтков растереть со стаканом сахарного песка. Добавить в желтки 300 граммов измельченного шоколада. Пропустить через сито смесь из топленого сала и яиц и смешать с яйцами и шоколадом. Дать остыть. Смесь намазывать на хлеб и запивать теплым молоком. Леченные этим средством быстро прибавляли в весе.

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81. 300 граммов чеснока, вымытого и очищенного, положить в поллитровую бутыль и залить спиртом. Настаивать в течение трех недель и принимать по 20 капель ежедневно в половине стакана молока. Это средство считалось не только хорошим общеукрепляющим средством, но и противосклерозным.

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82. Чай из плодов шиповника с медом не только укрепляет организм, но и является хорошим профилактическим средством простудных заболеваний.

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83. Взять кастрюлю, достаточно высокую, но небольшую. На дно ее положить солому или круг из асбеста и поместить туда банку с резаной травой зверобоя, залитого оливковым маслом так, чтобы трава была только покрыта маслом. В кастрюлю налить воды вровень с содержимым банки. Кастрюлю с банкой и водой поставить в большую кастрюлю тоже с водой и поставить на огонь. По мере выкипания воды, ее следует добавлять до прежнего уровня. Через шесть часов лекарство готово. Процедить и хранить в прохладном месте. Принимать при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки по две столовых, ложки за полчаса до еды. При лечении язвы желудка совершенно необходимо соблюдение предписанной врачом диеты.

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84. При гастрите одним из эффективных методов лечения русские лекари считали лечение яблоками. Для лечения подходят только зеленые сорта яблок. Вымытые, очищенные от сердцевины и кожуры яблоки натереть на мелкой терке. Четыре-пять часов до и после приема яблок не есть и не пить. Желательно есть яблоки рано утром, тогда к 11 часам утра уже можно завтракать. На ночь больным гастритом есть яблоки нельзя - это вызовет ухудшение состояния из-за повышения газообразования. Лечение продолжать в течение месяца ежедневно, второй месяц 2-3 раза в неделю, третий - еженедельно. При этом необходимо соблюдать предписанную диету и не употреблять молока, жирную, острую, соленую пищу, крепкий чай, кофе, свежий хлеб, пряности.

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85. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью рекомендовалось употребление сока картофеля. Сок должен быть свежеприготовленным. Принимать по 3/4 стакана, натощак. После приема сока необходимо лечь на полчаса. Через час можно есть. Продолжать лечение десять дней, затем десять дней перерыва и еще десять дней лечения.

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86. Для снижения кислотности желудка знахари с успехом применяли сок моркови. Сок должен быть свежеприготовленным из вполне созревшей моркови, желательно сорта каротель. Принимать натощак по 1/2 стакана 1 раз в день.

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87. Заварить в стакане кипятка по одной чайной ложке золототысячника, шалфея и ромашки аптечной. Прикрыть блюдцем, дать остыть и процедить. Принимать при обострении колита по столовой ложке 5-7 раз в день. Это средство рекомендовалось не только при колите, но и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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88. 300 граммов грецких орехов колят и достают перегородки, которыми разделены части зерна. Заливают их 250 мл спирта и настаивают три дня. Принимать при поносе по 6-10 капель, разбавляя теплой кипяченой водой.

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89. Чайную чашку недробленого риса залить семью чашками холодной воды. Кипятить на медленном огне до полной готовности риса. Полученный отвар без риса давать ребенку при поноси в теплом виде по 1/3 чашки каждые два часа.

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90. При поносе у взрослых и детей (не грудного возраста) рекомендуется принять половину чайной ложки истолченной в порошок кутикулы - внутренней части (кожицы) желудка курицы. Для приготовления взять аккуратно отделенную внутреннюю часть желудка курицы, тщательно промыть его и высушить. Перед употреблением истолочь в ступке до состояния порошка и принимать 1-2 раза в день, запивая теплой водой.

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91. Молодые, неспелые грецкие орехи, вместе с зеленой кожурой, нарезать ломтиками, заполнить 3/4 бутылки и залить водкой. Настаивать 3-4 дня. Принимать не более двух раз в день по 1/2 чайной ложке при поносе. Детям данный рецепт не рекомендуется.

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92. Утром и вечером принять при поносе стакан водного раствора марганцовокислого калия. Раствор должен быть светло-розовый. Следить за тем, чтобы все кристаллы растворились в воде. Обычно однократного приема бывает достаточно, чтобы понос прекратился.

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93. Отвар черники - старинное средство лечения поноса. Заваривать крутым кипятком как чай.

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94. При желудочно-кишечных заболеваниях издавна применялся черный березовый гриб - чага. Кроме того, чага улучшает самочувствие больных при злокачественных заболеваниях любой локализации. Свежий гриб обмывают и натирают на терке, сушеный, перед тем, как натереть, замачивают на 4 часа в холодной кипяченой воде. На одну часть натертого гриба берут пять частей кипяченой воды, температура которой не должна превышать 50°С, и настаивают двое суток. Процеживают, отжав в настой осадок. Принимать по 3 стакана в сутки, разделив на несколько приемов, за полчаса до еды. Настой можно хранить не более 4-х суток в холодном месте.

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95. Настой и отвар корня лапчатки (дикий калган, дубровка) применяли в России как средство лечения катара желудка и дизентерии. Отвар готовят следующим образом: одну столовую ложку грубо истолченного корня залить стаканом воды и кипятить на медленном огне под крышкой 20 минут. Остудить, процедить и принимать по столовой ложке 3-5 раз в день.

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96. В Сибири и на Дальнем Востоке для лечения поноса и дизентерии применяли отвар кровохлебки. Две чайные ложки грубо истолченного корня кровохлебки залить стаканом крутого кипятка и кипятить 30 минут. Остудить и процедить. Принимать по столовой ложке 5-6 раз в день до еды. Кроме того, кровохлебка применялась для лечения маточных, геморроидальных кровотечений и при кровохаркании.

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97. Страдающим запорами русские знахари советовали пить воду, в которой долго варились овес или сливы.. Сок редьки, рассол квашеной капусты в теплом виде, чай из сушеных вишен, яблок необходимо пить 3-4 раза в день, В виде слабительного больному можно рекомендовать и огуречный рассол. Огурцы должны быть в соленой воде не менее месяца без специй и приправ. Принимать по 4 стакана в сутки.

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98. Некоторые пищевые продукты со слабительным эффектом употребляют неверно и потому они не дают ожидаемого результата. При приготовлении их нужно заливать крутым кипятком, но ни в коем случае не кипятить и не подслащивать. Утром, натощак съесть несколько слив, а если возможно, то и несколько раз в день, в разные часы.

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99. Кору крушины применяют издавна для лечения хронических запоров. 20 гр измельченной коры заливают 200 мл воды и кипятят 15-20 минут. Принимают по 1/2 стакана на ночь.

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100. Плоды жостера слабительного применяют в виде отвара при запоре. Столовую, ложку целых плодов заливают стаканом воды и доводят до кипения. Настаивают два часа в теплом месте. Процеживают и принимают по полстакана на ночь.







