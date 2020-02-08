150 рецептов народной медицины | Часть 3 (101-150)

101. Желчнокаменную болезнь русские лекари лечили оливковым маслом и лимонным соком. Взять оливковое масло 1/2 литра и пол-литра тщательно процеженного лимонного сока. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за шесть часов до лечения. Строго па часам пить по четыре столовые ложки оливкового масла и немедленно запивать столовой ложкой лимонного сока. Повторять эту процедуру каждые 15 минут. Когда все оливковое масло будет выпито, залпом выпить весь остаток лимонного сока. В процессе приема возможна отрыжка маслом. Если лимонный сок пить сразу за приемом масла - отрыжка будет незначительной и этого не следует пугаться.

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102. Некоторые знахари лечили болезни печени смесью рассола квашеной капусты и томатного сока по половине стакана каждого.

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103. При застое желчи и желчекаменной болезни рекомендовали четверть стакана оливкового масла смешать с четвертью стакана сока грейпфрута. Пить на ночь, но не раньше, чем через час после еды. Перед приемом смеси сделать очистительную клизму. После приема лечь в постель на правый бок, подложив под бок теплую грелку. Утром клизму повторить.

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104. При камнях в желчных протоках оливковое масло нужно принимать за полчаса до еды, сначала по половине чайной ложки, постепенно увеличивая дозу до 1/2 стакана. Русские знахари утверждали, что оливковое масло и сок лимона или грейпфрута не только разрешает застой желчи, но и изгоняет камни и песок.

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105. Собирают зрелые плоды рябины, моют и отжимают сок. Принимать по 1/4 стакана три раза 0 день при геморрое. Сок слегка подсластить и запивать стаканом кипяченой воды.

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106. Центральной России знахари лечили геморрой прикладыванием осиновых листьев к геморроидальным шишкам. Предварительно больное место обмыть теплой водой с мылом, затем прохладной. Листья прикладываются на два часа. Если боль усиливается, листья снять раньше. Прохладной водой обмыть шишки. Через день - два процедуру повторить.

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107. В некоторых областях геморрой лечили следующим образом: к геморроидальным шишкам прикладывали холодные примочки. Смоченная в холодной воде марля и слегка отжатая прикладывается на 1-2 минуты 3-4 раза в день. Через несколько дней холодные примочки заменяли другой процедурой - прикладывали кусочек льда, завернутого в марлю. Процедура должна продолжаться не более половины минуты.

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108. Почечуйный чай - одно из средств лечения геморроя. Траву горца почечуйного заварить крутым кипятком как чай и пить несколько раз в день.

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109. Из сырой картофелины выстругать свечку в палец толщиной с тупым концом. Вводить в задний проход при геморрое и держать в течение ночи. Утром свеча выйдет с калом или при легком натуживании.

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110. Лечение стенокардии отваром боярышника русские знахари считали лучшим средством. Шесть столовых ложек с верхом плодов боярышника и шесть столовых ложек пустырника залить семью стаканами крутого кипятка. Не кипятить. Кастрюлю с боярышником и пустырником тепло укутать и поставить настаиваться на сутки. Процедить и отжать через марлю набухшие ягоды. Хранить готовый отвар в холодном месте. Принимать по 1 стакану три раза в день. Не подслащивать. Для улучшения вкуса можно смешать с отваром шиповника, заваренного таким же образом.

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111. При стенокардии с одышкой рекомендовалось принимать чеснок с медом. Взять литр меда, 10 лимонов, 5 головок (не долек) чеснока. Из лимонов отжать сок, чеснок очистить, промыть и натереть на терке (можно пропустить через мясорубку). Все смешать и оставить закрытым в прохладном месте на неделю. Принимать по четыре чайные ложки один раз в день, причем принимать необходимо медленно, с расстановками, между приемом каждой ложки по 1 минуте.

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112. Стакан воды вскипятить, убавить огонь, чтобы вода только слегка кипела. Всыпать туда чайную ложку травы горицвета (адонис весенний) и кипятить на медленном огне не более 3 минут. Накрыть крышкой и поставить в теплое место, чтобы получился настой, затем процедить. Принимать по одной столовой ложке три раза в день при тахикардии.

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113. При необходимости применения мочегонных русские знахари использовали петрушку.

800 грамм петрушки тщательно вымыть, облить кипяченой водой и нарезать. Сложить в кастрюлю и залить молоком так, чтобы оно покрывало всю нарезанную траву. Поставить в нежаркую печь и дать молоку вытопиться, но не выкипеть. Процедить. Принимать по 1-2 столовой ложке каждый час. Все приготовленное лекарство больной должен выпить в один день. Данное средство - сильное мочегонное.

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114. Четыре чайные ложки льняного семени залить одним литром воды. Вскипятить. Кастрюлю снять с огня, завернуть в теплое одеяло и дать настояться. Процедить и для вкуса можно добавить сок лимона. Принимать по половине стакана 6 раз в день, примерно через каждые 2-2,5 часа. Средство мягкое, результат достигается через 1-2 недели приема. Пить отвар следует теплым. Применять при внутренних отеках.

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115. Одно из наиболее действенных средств при лечении суставного ревматизма - березовые почки. Почки настаивают на спирту или водке и втирают в область сустава. Эффективным средством является также мазь из березовых почек. Для ее приготовления необходимо взять 800 граммов свежего несоленого сливочного масла и березовые почки. В глиняный горшок уложить слоями: масло в 1,5 см, сверху слой почек такой же толщины и так далее до полного заполнения горшка. Плотно закрыть крышкой и замазать тестом. Поставить на сутки в теплое место, лучше всего в нежаркую печь. Через сутки, слегка остудив, отжать через марлю. В полученное масло добавить 7-8 граммов камфоры и перемешать. Хранить мазь в плотно закупоренной банке в прохладном месте. Применять при суставном ревматизме, втирая в сустав вечером, перед сном, один раз в день.

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116. При отечности ног применяли березовые листья. Необходимо сшить мешки из хлопчатобумажной ткани по размеру ноги до колена. Наполнить мешок листьями березы и вставить ноги больного в мешке с таким расчетом, чтобы достаточно толстый слой (приблизительно в палец толщиной) листьев облегал ногу со всех сторон. Ноги будут сильно потеть. Если листья через 3-4 часа сильно намокли, их следует заменить свежими. Несколько подобных сеансов - и отеки спадут. При небольших отеках бывает достаточно 1-2 процедур.

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117. 50 граммов камфоры, 50 граммов порошка горчицы, 100 граммов спирта, 100 граммов сырого яичного белка. В спирте последовательно растворить сначала камфору, затем горчицу. Отдельно взбивать белок. Смешать оба, состава вместе. Втирать в больной сустав вечером, перед сном при артритах.

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118. При сильных ушибах рекомендуется сразу наложить на ушибленное место лед, а позднее растереть камфорным спиртом или отваром цветов арники.

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119. При ушибах суставов, при растяжении и вывихах (после вправления) после снятия льда пользовались отваром цветков арники.

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120. Одним из лучших средств лечения ушибов считалось использование бодяги. Две столовые ложки бодяги, истолченной в порошок, развести четырьмя столовыми ложками кипяченой воды, и немедленно наложить на ушибленное место. Действие бодяги начинается после испарения некоторого количества влаги. Положенная на ушибленное место немедленно, бодяга предохранит от возникновения кровоподтеков и гематом.

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121. При растяжении суставов сибирские знахари пользовали своих больных компрессами горячего молока. Сложенную вчетверо марлю намочить в горячем молоке и сделать компресс как обычно - с наложением сверху компрессной бумаги и ваты. Менять компресс но мере остывания марли.

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122. Очень мелко нарезанный репчатый лук смешать с сахарным песком и растереть смесь в ступке. При растяжении сустава наложить на сустав марлю, поверх которой намазать слой приготовленной смеси.

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123. Разрезать лист алоэ и резаной стороной приложить к порезу и прибинтовать. Через пять - шесть часов, как утверждали знахари, рана уже "схватится".

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124. Заполнить бутылку свежими листьями крапивы, залить спиртом и закрыть пробкой. Выставить на солнце на две недели. Смоченная в такой настойке марля и приложенная к рапе или порезу ускорит заживление ран и предохранит от инфекции.

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125. 100 граммов оливкового масла, 8 граммов желтого воска, 5 граммов белого воска, 20 граммов сосновой смолы (канифоли) и одну столовую ложку свежего сливочного масла смешать, поставить на медленный огонь и нагревать десять минут. Смесь необходимо постоянно помешивать и снимать пену, появляющуюся на поверхности. Переложить в стеклянную банку. Намазать на марлю тонким слоем и прикладывать к ране.

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126. Вскипятить две части оливкового масла и одну часть чистого пчелиного воска на небольшом огне. Полученную мазь остудить и переложить в банку. Промыв рану перекисью водорода, прикладывать повязку с описанной мазью.

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127. При старых, гнойных ранах, для очищения раны и ускорения ее заживления русские знахари рекомендовали следующую мазь: столовую ложку козьего или овечьего жира, половину столовой ложки поваренной соли и столовую ложку мелко нарезанного лука сложить в крепкую посуду или ступку и тщательно растереть. Смесь наложить на рану на сутки. Первое время при наложении смеси боль будет сильная, но по мере очищения раны и ее эпителизации боль прекратится. Менять повязку с мазью необходимо ежесуточно до полного очищения раны.

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128. Взять три чайные ложки жареного и мелко помолотого черного кофе, две чайные ложки тертого хрена и два стакана воды и варить 20 минут. Процедить и пить горячим по половине стакана два раза в день в течение трех дней. Этого срока, как считали знахари, бывало достаточно, чтобы излечить малярию.

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129. Взять 12 листьев сирени, заварить крутым кипятком и закрыть с вечера. Утром, натощак выпить отвар. Повторять еженедельно при малярии.

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130. Когда подсолнечник кончает цвести и желтые лепестки начинают опадать - срезать головку, мелко накрошить, сложив в стеклянную банку, и залить водкой. Настаивать на солнце в течение месяца. Принимать по 20 капель перед приступом малярии. Если время приступа неизвестно, то по столовой ложке 8 раза в день перед едой.

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131. Взять 300 граммов мелких веток сирени с листьями и кипятить в течение 20 минут в литре воды. Дать настояться отвару не менее двух часов и процедить. Принимать по половине стакана три раза в день при малярии.

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132. В одном литре воды вскипятить 200 граммов корней подсолнечника (свежих) в течение 20 минут. Настаивать два - три часа и процедить через сложенную вчетверо марлю. Принимать при малярии по половине стакана три раза в день.

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133. Один стакан свежих зеленых листьев сирени и два стакана воды кипятить до тех пор, пока не останется один стакан отвара. Процедить и принимать по 1/5 стакана перед приступом малярии.

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134. Средство лечения малярии популярное у знахарей Харьковской губернии: девять листьев сирени сложить в бутылку, залить 100 граммами чистого спирта и заткнуть пробкой. Принимать но столовой ложке 3 раза в день за пятнадцать минут до еды, запивая столовой ложкой кипяченой воды.

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135. Знахари Полтавской губернии утверждали, что ниже приводимое средство излечивает малярию даже тогда, когда все другие способы уже не имеют успеха. Взять 20 свежих листьев сирени, 1 чайную ложку полыни, тоже свежей, и 1/2 чайной ложки эвкалиптового масла. Настаивать эту смесь в литре водки и принимать при малярии по две столовые ложки перед едой.

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136. Настрогать кору ивы и несколько дней подряд утром, натощак пить чай из этой коры. Для приготовления чая 1/2 чайной ложки измельченной коры кипятить в полутора чашках воды до тех пор, пока не останется одна чашка отвара. Остудить и добавить мед, т. к. отвар очень горький. Принимать при малярии.

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137. При флегмонах, долго не заживающих язвах и ранах рекомендуется применять примочки из отвара листьев эвкалипта. 30 граммов измельченных сухих листьев залить стаканом крутого кипятка и кипятить при постоянном помешивании 30 минут. Остудить и процедить.

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138. При гриппе полезно принимать спиртовую настойку листьев эвкалипта. 20 граммов сухих, измельченных листьев эвкалипта залить спиртом. Плотно укупорить и настаивать 7-8 дней. Процедить и остаток отжать в настойку. Принимать по 20-25 капель, разведенных в 1/4 стакана кипяченой воды.

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139. Как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство рекомендуется водный настой тысячелистника. Одну столовую ложку травы залить стаканом крутого кипятка и кипятить на медленном огне 15-20 минут. Процедить и применять для обмываний и примочек.

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140. Примочки, протирания и компрессы из отвара березовых почек - хорошее средство лечения прыщей, раздражения кожи, помогают они и при болезни суставов. Взять 1 столовую ложку березовых ночек, залить ее стаканом крутого кипятка и кипятить 15-20 минут. Дать настояться до остывания и процедить. Можно заварить почки как чай и настаивать 2-3 часа, затем процедить.

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141. При заболеваниях почек, неврозах применяется настой молодых весенних листьев березы. 100 граммов листьев измельчить и залить двумя стаканами теплой кипяченой воды. Настаивать 5-6 часов. Процедить, отжать в настои листья и после отстаивания перелить, оставив осадок. Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день перед едой. Настой очень богат витамином С.

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142. При кровоточивости десен полезно полоскать рот чуть теплым отваром коры дуба и липового цвета. Смешать две части коры дуба и одну часть липового цвета. Чайную ложку смеси заварить стаканом кипятка, процедить и остудить.

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143. Для заживления ран, при ушибах, ломоте применяли припарки из травы зверобой. Столовую ложку измельченной травы зверобоя залить половиной литра водки и настаивать в течение недели. Хранить в плотно укупоренной бутылке. Применяется для втирания в кожу головы 1-2 раза в неделю для укрепления и оздоровления волос. Сорок капель настойки в половине стакана воды - хорошее средство для полоскания рта при дурном запахе.

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144. При раздражении кожи, при угревой сыпи применяют водный раствор листьев алоэ. Листья, предварительно выдержанные 10 дней в темном и холодном месте измельчить до кашицеобразного состояния и залить холодной, кипяченой водой, взяв на одну часть измельченных листьев пять частей воды. Настаивать смесь в течение часа, а затем прокипятить, но не более 2-3 минут. Процедить. Протирать лицо при жирной коже.

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145. При воспалительных процессах кожи, при зуде, экземе, раздражении применяли отвар березовых почек. Для приготовления один стакан почек заварить стаканом крутого кипятка и кипятить 15-20 минут. После остывания процедить. Протирать лицо ежедневно.

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146. Траву зверобоя применяют в народной медицине с древнейших времен для лечения ожогов, ран, воспалительных процессов. Из зверобоя готовят настои, отвары, зверобойное масло. Одну часть измельченного в мелкий порошок зверобоя залить двумя частями оливкового масла. Настаивать 2-3 недели и процедить. Марлю, смоченную зверобойным маслом, прикладывать при ожогах и раздражениях.

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147. При воспалительных заболеваниях кожи, раздражениях, ушибах и царапинах помогает смесь из листьев подорожника и тысячелистника. Тщательно промытые листья подорожника и тысячелистника измельчить, смешать в равных пропорциях, завернуть в марлю и прикладывать к больному месту. Смесь обладает кровоостанавливающим, асептическим действием.

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148. При икоте задержите дыхание, сцепите кисти рук за спиной и, наклонившись, сделайте несколько глотков из стакана, стоящего на столе. Икота прекратится сразу.

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149. Употребление пивных дрожжей по 1-2 чайные ложки перед едой или во время еды избавит вас от юношеских угрей.

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150. При ночном недержании мочи знахари рекомендовали заваривать и пить как чай смесь из двух трав - зверобоя и золототысячника в равных пропорциях.







