Владимир Зеленский призвал премьера Италии развивать сотрудничество

Власти Украины заинтересованы в развитии отношений с правительством Итальянской Республикой во всех сферах взаимного интереса. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 7 февраля сказал украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины

Глава государства отметил, что Италия входит в тройку основных экономических партнеров Украины в Европейском союзе. Также было подчеркнуто, что государства активно сотрудничают в сфере торговли. Так, объем товарооборота в 2019 году составил 4 млрд долларов. Лидер страны выразил уверенность в том, что данный результат можно улучшить, и это будет способствовать укреплению дружеских отношений.

Зеленский заявил о новых возможностей для зарубежных инвесторов в Украине, ввиду активных преобразований, которые осуществляются в стране. Это создаёт условия для эффективного партнерства украинских и итальянских бизнесменов.

Президент заострил внимание премьера на том, что страна заинтересована в участии итальянских инвесторов в реализации инфраструктурных проектов, приватизации. Зеленский также призвал предпринимателей из Италии вложить денежные средства в развитие энергетики Украины.

Джузеппе Конте, в свою очередь, одобрительно отозвался о реформах, осуществляемых в Украине.

В рамках встречи стороны также затронули вопросы расширения сотрудничества в сфере культуры и науки. Был согласован план встреч на высшем уровне в 2020 году.