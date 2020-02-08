Состоялся первый киргизско-украинский бизнес-форум легкой промышленности

В украинском городе Винница с 3 по 5 февраля 2020 года прошёл первый бизнес-форум, организованный посольством Киргизии в Украине совместно с торгово-промышленными палатами двух стран, а также Украинской Ассоциацией предприятий легкой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел

Посол Киргизии в Украине Жусупбек Шарипов, открывая форум, рассказал о проводимых реформах в экономике Киргизии, модернизации легкой промышленности и заострил внимание на улучшении экономических показателей. Он пригласил представителей украинских деловых кругов к участию в реализации совместных проектов с киргизскими партнерами, в том числе по требующим вложения инвестиций.

Глава украинской Ассоциации предприятий легкой промышленности Татьяна Изовит продемонстрировала информацию о возможностях реформирования легкой промышленности.

Участники смогли получить обширные сведения о самых многообещающих проектах легкой промышленности в Киргизии и Украине, которые послужат запуском процесса плодотворного сотрудничества сторон.

Состоялись переговоры между бизнесменами двух стран. Представителей киргизских деловых кругов пригласили, для обмена опытом, посетить крупнейшие текстильные фабрики в Винницкой области «Володарка» и «Калина».

Гости бизнес-форума побывали в международных павильонах «Kyiv Fashion», «Ukrainian Fashion Week», организованных в столице Украины.

Бизнес-форум завершился официальным оформлением сотрудничества между киргизской ассоциацией «ЖИА» и украинской ассоциацией «Укрлегпром».