Узбекистан в этом году увеличит добычу углеводородного сырья

Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 6 февраля провёл правительственное заседание, на котором были обсуждены вопросы эффективности нефтегазовой отрасли. На совещании, президент поставил перед министерством энергетики задачу добыть на 4 миллиарда кубометров природного газа больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе президента

В своей речи узбекский лидер отметил, что за последние несколько лет Узбекистан принял ряд мер по устранению недостатков в нефтегазовой сфере, но осталось решить потребность страны в стабильном газоснабжении. В этих целях необходимо улучшить работу газодобытчиков на основе новых подходов.

В нефтегазовую сферу целесообразно будет привлекать международные консалтинговые компании, а также внедрять в предприятия антикоррупционный «комплаенс-контроль», подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

На заседании было отмечено, что одной из приоритетных задач является строительство завода по производству синтетического жидкого топлива (GTL), на базе Шуртанского газохимического комплекса.

АО Узбекнефтегаз поручено провести аудит каждого месторождения с целью обеспечения наращивания добычи газа. Предприятиям минэнергетики поручено реализовать до июля 2020 года подключение 2,5 тысяч крупных потребителей к онлайн-системе учёта расхода газа. В целях автоматизации контроля и учёта потребления установить электронные газовые счётчики в количестве 2 миллионов едениц.